大國文化被暫停租用康文署場地　ERROR九展演唱會或受影響？

今日（14日）立法會民政及文化體育事務委員會討論與易早前MIRROR演唱會的嚴重意外相關議題，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，由於大國文化製作有限公司涉違反租用條款，已暫停其於康文署場地所有申請，倘日後所有調查完成後，如證據充分，不排除將其永久停止租用。

楊潤雄不排除永久停止大國文化製作租用康文署場地。（資料圖片）

大國文化被停止租場消息一傳出後，已經有不少的迴響，大國文化旗下的另一團體ERROR將於下月中於九展舉辦演唱會，大家都擔心今日大國文化被停止租場會否影響到ERROR演唱會的舉行。《香港01》就此事向大律師陸偉雄查詢，陸偉雄大律師表示大國文化只是被暫時停止租用康文署旗下的場地，對於私人場地的租用卻不限：「而家政府個聲明呢，佢只係話唔准佢地暫時租用紅館。」

大國文化旗下擁有兩大人氣男團MIRROR和ERROR。

陸偉雄大律師續說：「總之康文署轄下嘅一啲場所，暫時嚟講大國文化就唔能夠去租用，直至另行通知為止。九展基本上係私人嘅，都唔係康文署，咁今次個限制就唔適宜。」陸偉雄大律師表示政府此舉屬正常的行動，因為大國文化在場地發生工業意外，所以暫時停止投標，而大國文化要舉辦其他的私人活動則不限於此。而九展因為屬於私人擁有，並非屬於康文署旗下，所以大國文化要在九展開騷是沒有問題的。《香港01》就大國文化被暫時租用康文署場所一事，會否影響到ERROR演唱會安排向MakerVille查詢，暫時未得到回應。