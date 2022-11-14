Anson Lo開騷前壓力爆燈：勉強完成走位，立刻跑回化妝間裏面哭

「神之拉闊」音樂會兩度延期，昨晚順利舉行，Anson Lo發文表示自己騷前綵排時壓力大到喊。(ig圖片 )

Anson Lo（盧瀚霆）昨日（13日）與鄭欣宜聯手為商台舉辦的「神之拉闊」音樂會，作為首位復工的MIRROR成員，Anson Lo狀態大狀，不過完騷後因胃抽筋而由工作人員攙扶離場。其後他在零晨時份發文報平安，並叫大家不用擔心。

Anson Lo出道至今一直與Rock Sir合作，不過今次拉闊換了合作班底，（ig圖片）

休息過後，Anson Lo今晚(14日）發長文分享騷後感，他表示離開舞台近三個月，再次踏入排舞室、與未合作過的舞蹈員交手，一切看似簡單不過嘅事情，但對他來說都不容易。「需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕。記得踏上真實舞台做stage rehearsal的第一步，我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭過一場。記得花姐對我說：『聽日就開show，如果你真係唔得，冇人會勉強你。如果你決定要繼續做，你就要搵個出口比自己，呢樣嘢冇人幫到你，只有你幫得到自己，加油啊仔。』然後我調整了一陣子，便再踏上舞台完成stage rehearsal。」Anson Lo表示在排練的過程中，暫時忘記了壓力，專心唱跳，感覺有如剛出道。

Anson Lo成MIRROR演唱會事故後首位重踏舞台的成員，壓力之大可想而知。昨日兩位好兄弟Edan與Jeremy特意到場支持打氣。（資料圖片 ）

Anson Lo在文中感謝今次音樂會的所有合作單位，亦感謝花姐過去三個月對MIRROR 12位成員的照顧。「知道你壓力不會比我們任何一位小，你真的值得一個長的假期休息一下」Anson Lo亦特別感謝欣宜的體諒及關心，指自己從方身上學習了不少。「在台上每一下和你對望都好像在彼此鼓勵着的感覺，今次能夠和你同台演出絕對是我的榮幸」。Anson Lo對於自己完騷後未能到後台做訪問而感到十分抱歉。「要在此對傳媒朋友們和Joyce說聲對不起。」文中最後，Anson Lo感謝「神徒」令他有勇氣再次站上舞台，同時他亦發現自己對表演的熱愛從沒減退，每一刻都很享受以及快樂。