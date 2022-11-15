超能使者｜劉佩玥暗藏驚天秘密　監製爆關鍵人物現形有超能使者死

無綫55周年台慶劇《超能使者》共有25集，雖然還有14集才大結局，但網民對於劇中的Final Boss已有不同揣測，除了反派角色魚蛋仔（唐嘉麟飾演）及韋瑞琦（王君馨飾）成最大嫌疑人外，身份成謎的袁叔（張國強飾）、貪錢阿鏈（陳展鵬飾）、威仔（沈震軒飾）等亦被指極具變節潛質，更有網民估計Final Boss有可能尚未現身。

不少網民發現上周宣布懷孕一刻，淑敏的表情未有太開心。

而近日討論度較高的「嫌疑人物」則非阿鏈妻子淑敏（劉佩玥Moon飾）莫屬，網民主要質疑她對阿鏈與Q姨（唐詩詠飾）出雙入對零呷醋，並認為對阿鏈冇性趣的她忽然懷孕相當有可疑。有網民就留言：「Moon唔懷疑展鵬同詩詠嗰吓奇」、「Moon個BB唔係展鵬嘅」、「想知Moon有乜秘密」，更有網上消息指淑敏與阿鏈婚姻凍過水。日前Moon接受《東張西望》訪問時，便大賣關子兼爆料謂：「嚟緊係仲大鑊過離婚！」令期待指數倍升。而劇情發展至昨（14日）晚一集，剛宣布懷孕的淑敏因不滿阿鏈一再動用「生B基金」給叔仔鍾孝添（黃庭鋒飾）還債，抑壓多時的她將憤然離家。

淑敏與阿鏈相擁哭成淚人。

據知Moon飾演的淑敏，接下來將180度性情大變，更會紅杏出牆？！全新《超能使者》預告片於昨晚在官方社交網釋出，先是淑敏淡淡然對阿鏈說：「離婚啦，我哋冇彎轉。」阿鏈則苦苦哀求：「對唔住呀，我真係唔知我原來咁多嘢做得唔好，畀次機會我，我哋可以返轉頭架……唔好離開我啦老婆……」語畢兩人相擁哭成淚人。豈料尾段卻突然「筆風急轉」，穿上性感睡衣的淑敏疑似遭捉姦在床，大受打擊的阿鏈更是一手叉頸、一手擸刀，惟淑敏全程竟面無懼色，更離奇地展露出魅惑感十足的神秘眼神；同一時間，Q姨則因發現驚天大秘密而與阿鏈齊齊深陷險境。

淑敏喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。

問到淑敏到底隱藏著甚麼秘密？該劇監製文偉鴻大賣關子說：「只能夠講淑敏絕對係關鍵人物，嚟緊仲會有『超能使者』死，相信觀眾一定會意想不到。」而一切謎團將於本周逐步揭開。另今晚阿鏈與高氏兄弟（陳山聰、林子善飾）為氹富婆（樊亦敏飾）開心，將不惜犧牲色相晒肌，仲慘變「孖潤腸」，相當搞笑。