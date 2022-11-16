《男親女愛》重播丨馬國明猥瑣樣演成人雜誌老總 19歲楊明超青澀

相信最近唔少觀眾都要捱眼瞓追睇電視劇，皆因由鄭裕玲（Do姐）、黃子華、原子鏸、鄧健泓、苑瓊丹、胡楓、蕭亮等主演的無綫千禧處境劇《男親女愛》在深宵時分重播，雖然是22年前的作品，但感覺一點也不過時，見到「余樂天」黃子華與「Miss Mo毛小慧」鄭裕玲互窒互寸，啜核抵死對白，依然會令人笑到「咔咔聲」，難怪會成為觀眾投票的《我揀我想睇》之「我們的...」第一位，可謂實至名歸。

除主要演員演得出色，劇中亦有不少驚喜位，觀眾有機會見到TVB藝人未紅時的蹤影，當中有曾四度奪得萬千星輝頒獎典禮「最受歡迎電視男角色」，及2019年奪得「最佳男主角」的馬國明扮演成人雜誌老總！在日前播出的第14集，講述「阿Man蕭鐵男」鄧健泓失業要搵工，在余樂天的介紹下見到由馬國明飾演的成人雜誌刊物老總Franco，馬國明「頭笠笠」戴住金絲眼鏡，一坐低便說：「今朝本雜誌又要加印又要趕截稿，忙到嘔血！」他還極力推銷自己本雜誌，笑意淫淫跟阿Man說：「我哋呢本係高級男士雜誌，資訊充足，娛樂性豐富，仲有健康指南，如果唔係啲男士點會睇得咁開心呀！」

其後又叫阿Man立即「開工」採訪色情架部，而余樂天見Franco的主要目標就是要攞創刊號AV女優的Poster，最後一幕兩個男人相視而笑，好有畫面。馬國明於第14期藝員訓練班畢業後，由跑龍套做起，《男親女愛》是他出道初時較多對白的一部劇集。

徐榮扮記者，但只有一、兩句對白。（無綫電視截圖）

已移居加國的章志文演報擹老闆。（無綫電視截圖）

另外，徐榮亦有在第15集出現，但相對馬國明鏡頭及對白較少，是阿Man去採訪時其中一名記者，在最後字幕亦有出現角色「阿華」這名字；而翻看維基百科，徐榮還有另一個「身份」就是心理醫生，但未有詳列第幾集出場。

被指是TVB「御用警察」的楊明，最近因官非纏身變得低調，其實他比馬國明還要早一年在藝訓班畢業，初出道便在《男親女愛》和趙永洪一齊扮演警察，陪余樂天和Miss Mo跟進一單認人手續。當年只有19歲的楊明，一臉稚氣，樣子超青青澀，演技亦較幼嫩。

19歲時嘅楊明個樣好青澀。（無綫電視截圖）

演到反白眼。（無綫電視截圖）

馬國明演成人雜誌老總逐格睇：