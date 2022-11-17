繩角｜AK江𤒹生同Lokman先係一對？　馮素波戲精上身演得活潑可愛

昨日（16日）一集的《繩角》播出第三集，主演之一的歐陽駿（AK江𤒹生 飾）被人連打兩集後，第三集也被人打，但比之前兩集打得少。King Boxing的大師兄袁天就（駱振偉 飾）對於AK再次的挑戰亦已經變成習慣，還開玩笑的說：「幫我Call定白車！」其實是上一集AK打算挑戰駱振偉，當然最後被駱振偉打倒，昨日一集駱振偉已經讓AK不出拳，但AK仍然戰敗。

AK又比人打? (《繩角》截圖)

點撃睇AK點解又比人打：

+ 10

另一方面，李承東（楊樂文Lokman 飾）的嫲嫲（馮素波 飾）十分可愛，上一集講到Lokman帶AK回家借宿一宵，被馮素波取笑AK是Lokman的女朋友。AK與馮素波混熟後十分老友，也經常上去馮素波家吃晚飯，一天AK覺得不好意思就帶同乳豬上去馮素波家晚餐，馮素波看見當然十分開心，但Lokman指馮素波有「三高」，不可以食乳豬。馮素波立即小朋友上身地哭著說：「我唔制，苦命阿，唔制阿！你真係不孝子孫，我要食乳豬阿！」AK立即上前安慰馮素波，指乳豬剪皮及「過水」後便可食用，因為AK被馮素波稱為女朋友，所以AK都開玩笑的說：「奶奶，我地返去食飯！」

李承東（楊樂文Lokman 飾）的嫲嫲（馮素波 飾）十分可愛 (《繩角》截圖)

Lokman拿出雞胸肉給馮素波吃，馮素波立即戲精又上身：「我唔要食雞胸！我唔要食雞胸！我好苦命，我仲慘過樓下啲露宿者，我寧願排飯盒阿！」AK又馬上安慰馮素波：「食飯最緊要開心！」這一幕讓人哭笑不得，有網民說：「原來AK同Lokman先係一對！」、「波姐演得好好笑」、「家有一老如有一寶阿！」等留言力讚馮素波演得十分出色，就像一個活寶貝。

嫲嫲扭計好可愛 (《繩角》截圖)

點撃睇下嫲嫲點可愛：