現年47歲的「性感女神」林熙蕾雖然已為兩女之母,不過仍然保養得宜擁有Fit爆身形。今日(18/11),她在IG上載泳衣靚相,並寫着:「If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough(如果你看到生活中擁有的,你總會擁有更多。如果你看着生活中沒有的,你永遠不會滿足)」。穿上超低胸泳衣的林熙蕾坐在沙灘上,大曬完美身形及一雙修長美腿。她輕輕托着下巴,加上甜美笑容,成功電暈網民留言大讚:「又型又sexy」,連林心如都忍不住心心眼。



47歲的「性感女神」林熙蕾雖然已為兩女之母,不過仍然保養得宜擁有Fit爆身形。(IG圖片)

點撃睇林熙蕾泳衣相及其他照片: