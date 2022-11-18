楊千嬅演唱會｜公開發售翌日銷情更理想　僅剩兩個價目有大量門票

楊千嬅早前宣布即將於今年12月17及18日，在亞洲博覽館Arena Hall 1舉行兩場音樂會《楊千嬅 B minor音樂會2022》。門票於昨日（17日）上午10時起於Cityline公開發售，開售時經過短暫網絡塞車後，版面很快便回復正常，開售一個小時內，大部分無障礙通道席B區及C區$980門票已經火速售罄。

楊千嬅演唱會｜公開發售現短暫網絡塞車 無障礙通道席大部分售罄

楊千嬅即將於12月17及18日，在亞洲博覽館Arena Hall 1舉行兩場音樂會《楊千嬅 B minor音樂會2022》。

時隔一天，銷情比首日的情況更加理想，當中見到12月17日的門票，再有無障礙通道席售罄，分別是D區及L區的$680門票，$380門票就如昨日一樣只剩下少量的門票，而今日$980門票亦剩下少量，現時只有$680門票及無障礙通道席B1及B2區$980門票有大量門票。而12月18日的門票與17日的銷情相似，大部分的無障礙通道席售罄，以及剩下少量的$380門票，而$980、$680、無障礙通道席B1區及無障礙通道席B2區就沒有太大的變化。想看楊千嬅演出會的歌迷要快手啲啦！

銷情比首日的情況更加理想，大部分門票已經售罄及剩下少量門票！（網上截圖）

12月18日的門票亦是同樣的情況！（網上截圖）

今次的音樂會主題為B minor，千嬅將會透過不同的舞台故事與歌迷分享27年來的小經典作品。全新演出，以音樂詮釋，一場以心聆聽的舞台故事，一個以音樂作為劇本的作品，透過歌曲細說出道至今的故事及經典。