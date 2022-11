李佳芯高海寧因戲結緣,先後合作拍攝《BB來了》以及《殺手》,從此變成好閨蜜。(資料圖片)

有一種姐妹情叫李佳芯高海寧,二人因戲結緣,先後合作拍攝《BB來了》以及《殺手》,從此變成好閨蜜。只要工作空檔就會相約聚會,去畫畫、踩滑板、簡單午後聚餐聊天,相當寫意。高LING上載合照留言:「It's still summer.Thanks for this little thing李佳芯!不過佢究竟係有耳仔,還是腳仔呢?」兩位一線花旦無懼素顏外出,皮膚保養極佳猶如少女,完全不似已經35及39歲,對小朋友合照要求來者不拒相當親民。

李佳芯高海寧在《殺手》有很多對手戲。(資料圖片)

李佳芯高海寧之前曾相約踩滑板。(IG:@sammkoling)

李佳芯高海寧素顏聚會一樣對合照要求來者不拒。(IG:@sammkoling)