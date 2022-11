「大美人」李嘉欣(Michele)與許晉亨在2008年結婚,育有一子許建彤(Jayden),婚後Michele亦淡出娛樂圈,專心照顧家庭,不時在社交平台大曬一家三口的合照,幸福美滿!今日(23日)是Michele同老公結婚14周年的大日子,Michele在IG Post出三張合照,並寫道:「Then and now…and just like that…14 years of treasured moments #Happy14thanniversary(以前和現在……就這樣……14年的珍貴時刻)」字裏行間都充滿甜蜜!



結婚14周年!(IG@michele_monique_reis)

Michele分別以不同設備展示出三張同老公的合照,可見三張攝於不同時期,其中一張相中,穿上婚紗的Michele與許晉亨深情對望,而另外兩張就分別是旅遊照及生活照,兩人攜手走過14年恩愛如昔,羡煞旁人!