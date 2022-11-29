袁偉豪有骨回應劇情影射要「搵編劇傾偈」　蔡思貝疑面左左似搭枱

袁偉豪在台慶劇《法證先鋒V》表現被指相當悶，更被笑稱「面癱視帝」。

41歲的袁偉豪近年新聞多多，被網民開post群插走樣即發長文爆seed，馮皓揚退修TVB藝員訓練班，導師之一嘅袁偉豪遭網民質疑導師資格，又嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」就連《愛回家之開心速遞》劇情，都影射他與傳媒關係差。他與一眾拍檔出席《法證先鋒V》宣傳活動時，回應句句有骨，身旁一同受訪的蔡思貝更疑似面左左。.

袁偉豪緊張頭髮唔俾洪永城搞 自嘲面癱視帝仍不及蔡思貝長腿搶鏡

上周六《法證先鋒V》一眾演員出席商場宣傳活動。（影片截圖）

上周六《法證先鋒V》一眾演員出席商場宣傳活動，袁偉豪和蔡思貝齊齊接受TVB娛樂新聞台訪問。二人在《法證先鋒V》中飾演情侶，加上《鐵探》亦有不少合作戲份，但訪問片段中看似非常陌生甚至似面左左。袁偉豪回應主持提問時，蔡思貝全程擔天望地，繑埋雙手望相反方向似足搭枱，畫面相當怪異。

袁偉豪蔡思貝一齊接受訪問，但感覺似唔識一樣。（影片截圖）

袁偉豪回應被影射時，蔡思貝一直擔天望地。（影片截圖）

袁偉豪回應《愛回家之開心速遞》劇情疑似影射時，句句有骨並語帶諷刺：「我無睇過呢集劇情，後來有啲報導轉載返嚟我面前，睇到就覺得「咦咁得意呀？」我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！幫到件事又過癮，又有咁大反應咪開心囉，不過我都會搵編劇傾吓偈架啦。」身旁的蔡思貝此刻終於回過神搭咀，笑住叫袁偉豪乘機加入《愛回家》扮返自己。

袁偉豪蔡思貝一齊受訪嘅畫面真係怪怪地。（影片截圖）

蔡思貝終於伸返個頭同袁偉豪搭咀。（影片截圖）

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