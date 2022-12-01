女王的密令｜孖拍檔麥美恩意見不合鬧交　吳若希：兜巴車埋嚟我到

myTV SUPER即將推出全新真人騷節目《女王的密令》，由吳若希（Jinny)、麥美恩（mayanne)擔任經理人，聯同8位型男進行為期兩個月的密集式訓練。而今（30日）節目就舉行媒體見面會，兩位更自爆曾為節目而鬧交。

麥美恩、吳若希在節目中擔任經理人。（梁碧玲攝）

該節目由樂易玲擔任監製，在接受訪問時被問到樂小姐有沒有下旨叫玩盡一點，麥美恩即二話不說表示：「唔得，因為我哋傾嘅時候已經好清晰，我哋係要幫啲男仔，某程度係挑戰佢哋嘅底線，希望佢哋知道呢一行其實好現實，同埋要面對好殘忍嘅評語。」

麥美恩指在節目中有與吳若希意見不合。（梁碧玲攝）

而在旁的吳若希則爆料，在節目中麥美恩會展現一個同平時在綜藝節目中不一樣的她，Jinny表示：「佢喺呢個節目裡面，我覺得偏向本身嘅佢，Mayanne同大家想像中唔同。」大家在節目投入了好多真心。

另外問到有沒有為節目而鬧交，Jinny就表示：「佢打我囉！兜巴車埋嚟我到。」而在旁的Mayanne續說：「因為意見不合，好明顯我哋係唔同性格，但係又撞埋一齊，身份唔同佢係一位人妻、媽媽，我係單身剩女，去睇件事唔同，所以大家會嘈。」再追問到8位型男具備做藝人條件？Mayanne表示：「其實我覺得8個都有嘅，佢哋好需要機會。」Jinny則認為8位型男各貝個人特色，其中她的愛將就是來自美國擔任模特兒的張智揚。

二人在節目中會展現真性情一面。（梁碧玲攝）

同8位外型出眾的型男拍攝真人騷，問到老公有沒有事先下令有甚麼事是不能做？她就表示：「何生管唔到我。」更大爆老公會在現場給予意見。另外，提到即將舉行的演唱會籌備如何，她表示差不多到7、8成，至於會不會性感上陣，她揚言：「會有一啲貼身嘢睇。」相信到時候會帶不少驚喜給粉絲。