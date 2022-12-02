中年好聲音｜李玟家姐李思林確診　怕止步：退賽絕對不是我的選擇

天后李玟家姐李思林（Nancy）近日參加無綫全新綜藝節目《中年好聲音》掀起不少討論聲！她更憑陳慧嫻《與淚抱擁》順利入圍50強，並獲評判林志美大讚：「你個背影好似慧嫻，聽第一、二句就好好聽，所以我好想你快啲轉過身。」順利入圍的她今日突然自爆確診：「早上起來感覺嗓子有點不舒服，警惕地去做快測，因為過去幾天都在外面忙著學唱歌、排練等非常高危的環境，結果真的中了新冠。最傷腦筋的下個星期我還有重要的兩場比賽呢，必須要趕快好起來！退賽絕對不是我的選擇；不能讓支持我的朋友和家人失望。看來，這個十二月份註定會非常難忘。」

李思林率先入圍50強！（影片截圖）

兩姊妹都好有實力！（IG照片）

李思林曾參選1992年香港小姐，以第9名成績進入決賽，外界屢傳李思林因為李玟而沒有進入娛樂圈，而她曾任李玟經紀人兼化妝師以及香港管弦樂團市場推廣總監。目前她已簽約公司，繼續追演藝夢，她接受《香港01》訪問時表示：「其實點解我會嚟參加呢個節目，喺我細細個嘅時候，已經參加好多表演大賽，同時亦攞過唔少獎項，但到我升上大學之後，我就冇好好咁去行呢條路。變咗我而家好想去完成自己兒時嘅夢想，所以就決定嚟參賽。」不過，她亦直言怕觀眾將她與妹妹李忟作比較。至於李思林會否退賽，據知情人士透露：「佢好似前日中咗，我哋下星期六日先再開廠， 應該冇問題。」

聲沙沙！（影片截圖）

快啲好返！（截圖）

李思林直言害怕同妹妹李忟作比較。（陳順禎攝）

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