現年35歲的英國電音歌手Ellie Goulding憑電影《格雷的五十道色戒》主題曲《Love Me Like You Do》而紅遍全球,昨日(1日)她出席英國皇家匯演慈善活動皇家大匯演(Royal Variety Performance)時,將出道至今的標誌性金髮染回天生的深啡色,驚艷網民。

Ellie Goulding當年憑電影《格雷的五十道色戒》主題曲《Love Me Like You Do》而紅遍全球。(Getty Images)

Ellie Goulding捨棄標誌性金髮,新造型曝光。(Getty Images)

其實Ellie Goulding曾於數年前公開金髮並不是天生髮色,亦透露過想講頭髮染回啡色,可惜唱片公司一直都不允許,加上未來一年都沒有安排巡迴演出,外界推測這代表Ellie的事業發展將會有新安排。

有網民大讚Ellie Goulding的新造型。(IG圖片)

不過有部分網民認為Ellie Goulding有整容,五官與初出道的容貌不同。(IG圖片)

不過,新造型亦令大部分網民留意到Ellie Goulding的外貌似乎跟過去有重大改變。在最新照片中,Ellie的鼻樑比過往高了不少,而嘴唇亦豐滿了許多,加上換了髮色,大批網民都表示認唔到佢:「個樣膠左咁多嘅?」、「個嘴唇咁嘅...」、「好似變咗第二個人」。另外,過去有傳媒曾爆出Ellie Goulding因為不喜歡自己的嘴唇太薄而於多年前開始打豐唇針。

Ellie Goulding出道前同依家對比。