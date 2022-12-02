蘇施黃首次化療後狂嘔兼確診新冠未算慘　二次治療唔樂觀須留院

現年67歲的蘇施黃早年曾戰勝乳癌，近月再發現患上大腸癌第三期，在11月頭入院接受第一次化療的前後，亦以焗豬扒飯及梅菜扣肉煲仔飯作為「病人餐」，可見她以積極樂觀的性格接受治療，昨日（1/12）蘇施黃在YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」再次透露自己有第二次化療的感受，以及大爆期間患上新冠肺炎。

蘇施黃拍片記錄第二次的化療過程。（YouTube/@教煮蘇 This is So good）

影片中，蘇施黃分享在接受第一次的化療當天沒有太大感覺，但到第三天就出事：「我係醫院有止嘔藥，打晒針就冇作嘔的感覺，但去到第三日就真係唔係講笑，食少少嘢落去就控制唔到，直情係咁湧上嚟！醫生都開咗止嘔藥，但係完全唔開胃，淨係想食啲湯嘅嘢，我就日日飲石祟魚湯。個兩禮拜唔易捱，因為我平時咁鍾意食嘢，好鍾意食飯，但竟然見到飯係一啲都唔想食！」

蘇施黃分享在這段時候，除了飲石祟魚湯，就是飲雪梨水。（YouTube/@教煮蘇 This is So good）

隨後，蘇施黃向觀眾公開秘密，原來她進行口服化療的第二個星期，不幸患上新冠肺炎，但由於沒有外出過，因此「賴」金燕玲為傳染者。蘇施黃透露金燕玲嚴重咳嗽，但是自己的病徵就不及對方明顯，只是比往日更加疲倦：「真係感謝主，係第一次化療時免疫力係冇咁低，咁到第二、三、四次免疫力愈來愈低，我宜家中咗，咁我之後化療咪唔使驚？起碼有兩、三個月唔使驚啩！」

蘇施黃坦言這次的化療算不上辛苦，回顧人生最痛苦的必定是拍攝無綫（TVB）綜藝節目《蘇GOOD》的時候，當時蘇施黃患上類風濕性關節炎，情況相當嚴重：「直情係唔可以瞓低，淨係可以挨住瞓，挨得耐又會痛醒。嗰時候又忙又多嘢做又唔夠瞓，手腳又痛到不得了，對腳又行唔到，擺落地都痛，就連扭開道門，揸筷子都做唔到。呢段時間真係最辛苦，但好彩因為好忙，應付工作唔得閒去理個痛。」她又透露當時被這個病折磨長達4至5年，因此相比之下，這次的化療要承受的痛苦是「簡單嘢」，又言：「當你受過更大嘅苦，宜家呢啲你望落好似好慘，但對我來講係冇嘢，希望會好順利過呢四次嘅治療。」隨後又分享這次做第二次化療的病人餐為炸魚薯條加奶茶。

蘇施黃第二次化療的病人餐為炸魚薯條加奶茶。（YouTube/@教煮蘇 This is So good）

今次蘇施黃分享第二次治療情況不太樂觀，化療一段時間後，手腳不受控制抽筋，而聲音亦變得沙啞，不能順利吞嚥藥物，醫生表示是化療後的副作用，因為擔憂蘇施黃喉嚨變得腫脹不能呼吸，所以需要留院觀察多一天，期間必須聞氧氣入睡。豈料蘇施黃入睡期間含氧量兩度過低，醫生表示：「你插住兩度嘅氧氣，含氧量先得91，但係普通人係99。」而接下來化療的副作用亦會一次比一次嚴重，情況令人擔心，不過幸好蘇施黃仍然以樂觀的心態面對。