蘇施黃首次化療後狂嘔兼確診新冠未算慘　二次治療唔樂觀須留院

現年67歲的蘇施黃早年曾戰勝乳癌,近月再發現患上大腸癌第三期,在11月頭入院接受第一次化療的前後,亦以焗豬扒飯及梅菜扣肉煲仔飯作為「病人餐」,可見她以積極樂觀的性格接受治療,昨日(1/12)蘇施黃在YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」再次透露自己有第二次化療的感受,以及大爆期間患上新冠肺炎。

蘇施黃拍片記錄第二次的化療過程。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

影片中,蘇施黃分享在接受第一次的化療當天沒有太大感覺,但到第三天就出事:「我係醫院有止嘔藥,打晒針就冇作嘔的感覺,但去到第三日就真係唔係講笑,食少少嘢落去就控制唔到,直情係咁湧上嚟!醫生都開咗止嘔藥,但係完全唔開胃,淨係想食啲湯嘅嘢,我就日日飲石祟魚湯。個兩禮拜唔易捱,因為我平時咁鍾意食嘢,好鍾意食飯,但竟然見到飯係一啲都唔想食!」

蘇施黃分享在這段時候,除了飲石祟魚湯,就是飲雪梨水。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

隨後,蘇施黃向觀眾公開秘密,原來她進行口服化療的第二個星期,不幸患上新冠肺炎,但由於沒有外出過,因此「賴」金燕玲為傳染者。蘇施黃透露金燕玲嚴重咳嗽,但是自己的病徵就不及對方明顯,只是比往日更加疲倦:「真係感謝主,係第一次化療時免疫力係冇咁低,咁到第二、三、四次免疫力愈來愈低,我宜家中咗,咁我之後化療咪唔使驚?起碼有兩、三個月唔使驚啩!」

蘇施黃坦言這次的化療算不上辛苦,回顧人生最痛苦的必定是拍攝無綫(TVB)綜藝節目《蘇GOOD》的時候,當時蘇施黃患上類風濕性關節炎,情況相當嚴重:「直情係唔可以瞓低,淨係可以挨住瞓,挨得耐又會痛醒。嗰時候又忙又多嘢做又唔夠瞓,手腳又痛到不得了,對腳又行唔到,擺落地都痛,就連扭開道門,揸筷子都做唔到。呢段時間真係最辛苦,但好彩因為好忙,應付工作唔得閒去理個痛。」她又透露當時被這個病折磨長達4至5年,因此相比之下,這次的化療要承受的痛苦是「簡單嘢」,又言:「當你受過更大嘅苦,宜家呢啲你望落好似好慘,但對我來講係冇嘢,希望會好順利過呢四次嘅治療。」隨後又分享這次做第二次化療的病人餐為炸魚薯條加奶茶。

蘇施黃第二次化療的病人餐為炸魚薯條加奶茶。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

今次蘇施黃分享第二次治療情況不太樂觀,化療一段時間後,手腳不受控制抽筋,而聲音亦變得沙啞,不能順利吞嚥藥物,醫生表示是化療後的副作用,因為擔憂蘇施黃喉嚨變得腫脹不能呼吸,所以需要留院觀察多一天,期間必須聞氧氣入睡。豈料蘇施黃入睡期間含氧量兩度過低,醫生表示:「你插住兩度嘅氧氣,含氧量先得91,但係普通人係99。」而接下來化療的副作用亦會一次比一次嚴重,情況令人擔心,不過幸好蘇施黃仍然以樂觀的心態面對。