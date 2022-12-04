舊日的足跡丨嘉玲讚謝賢做人冇機心 拍拖7年未能結婚仍是好朋友

被喻為「東方伊莉莎白泰萊」的粵語片紅星嘉玲於上月21日，在泰國住所睡夢中離世，享年87歲。港台《舊日的足跡》重播嘉玲在2007年的訪問，懷緬一代明星。

嘉玲於當年的訪問中透露自己原名為何佩英，父親是當官的，自她從廣州來港便替她改 名「嘉玲」，並安排她入讀瑪利諾修院學校，可惜因為英文程度令她無心上學，及後投考演 員大受歡迎。「我最多和謝賢、胡楓合作。以前的影迷好忠實，10 年不變。我和謝賢也沒有影迷會，芳芳、寶珠就有。」

嘉玲是香港五、六十年代粵語片女演員，1953年考入「嶺光公司」演員訓練班。第一部電影是1955年拍攝的《三妻奇案》，與謝賢合作過不少電影。（網上圖片）

她提到拍戲常與謝賢出雙入對，當時兩人並沒有特別避忌，也沒有刻意公開戀情。提到 有報道指她欲結婚，而謝賢卻態度優柔，導致兩人拍拖七年後分開。嘉玲坦言:「是的，無法子，人家不喜歡你，不想跟你結婚可以怎樣？唯有自己「識趣」。七年並非短時間，那是我主動的，(他可有回心轉意？)有，但我知道沒可能，因為當時他處於事業最高峰，又怎會結婚？我們及後見面都沒問題，因為他這人沒有機心，只會自嘲，不會講人家，所以由我開始，至他離婚後的太太也可以和他做好朋友。」

嘉玲死後神秘大仔曝光，原來是TVB藝員黃柏文。

嘉玲婚後生活美滿。（TVB電視截圖）

嘉玲憶述與丈夫的相識經過。「我和姚先生相識在我和謝賢分手之後，那真是緣。份。我 拍戲從來不拍廣告，一天，我通宵工作完畢回家，接到一位著名記者的電話，他搞鐘錶廣告，說老闆想見我，我當時太累了，答應了他。我睡醒後想推卻會面，但答應了唯有去見面。(我 們)言談間感覺幾好，他好老實。認識不久，我和江雪去新加坡出席一個活動，本來謝賢也 去的，但因為腸熱病進了醫院。那幾天，姚先生在泰國每日也寄一封信給我，還說：『如果你對我有好感,可以完成工作後到泰國見見我父母。』我拿着信問江雪該怎麼辦？她十分贊成，認為難得人家有誠意，去見對方的家庭環境和父母也沒所謂。結果，平時我不化妝，但 因為緊張，我化了個黑眼圈去見他的父母。後來他告訴我,原來當日嚇到了父母。其實老爺 奶奶對我非常好，我的四位奶奶也對我很好，我奶奶病後身上有爛肉，工人都怕了，我倒不怕幫她清潔,丈夫看到說沒有娶錯人。」

嘉玲也分享了與子女和丈夫的相處。「我的子女均知道我是拍電影的，因為回港都會看到那些舊電影。我會跟他們說，如果不看，明天可以有錢 shopping，(因為)我覺得自己『好核突』......至於先生，我們相處得好好，他人很隨和，沒有特別要求，我們協議不可在孩子面前或大庭廣眾吵架，更不可說傷害對方的話。我們都愛做善事，盡自己能力去幫助天生傷 殘的兒童，丈夫就很關心鄉村的聾啞兒童，每年都會為他們籌款。」嘉玲坦言喜歡平淡生活，認為是福份。她指自己沒甚麼要求,只要開開心心，兒孫好便已感到滿足。「我拍過好多電 影，到頭來結了婚都應該安份守己做家庭主婦，尤其是丈夫對自己那麼好，還有甚麼要求？ 可能我想法古老,現今太多女強人，她們都頂呱呱，我這些既沒學識又頭腦古舊的，安份守 己就是福氣。」

黃栢文與母親嘉玲永別嘅一日 (節目截圖)

嘉玲姐在一間寺廟舉行喪禮。（影片截圖）