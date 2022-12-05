宋芝齡親回與安德尊發展可能 唔介意男人年紀大最怕有口氣

44歲的宋芝齡去年傳暗撻比她大17年的「大王」安德尊，這對歡喜冤家，近日因為在《流行都市》節目公然耍花槍，安德尊自爆：「個個都要我娶你，咁點呀？」宋芝齡亦說：「我好愛你…啲地」，令緋聞再度升溫。

昨日馬海倫（Helen）在IG上載一張拍節目鏡頭後的花絮合照，見安德尊和宋芝齡貼住排排坐，反而與Helen姐隔了近一身位，Helen姐忍不住八卦問：「大王同宋小姐是真是假？請回答😉😜」。

安德尊同宋芝齡喺節目耍花槍。（ig@ma_helen_ma）

宋芝齡同馬海倫坐到隔咗近一個身位，同大王就好貼。（ig@ma_helen_ma）

原來當日拍攝完畢，大王仲拍咗條片畀宋芝齡媽媽講：「媽咪我愛你！」（受訪者提供）

身在韓國的宋芝齡回覆《香港01》，斬釘截鐵地說：「梗係假㗎啦！我喺韓國唔知（報道），我不嬲同佢講嘢都唔客氣，我係佢剋星！」如果安德尊認真追求會否有發展可能？她說：「佢唔會啦！Helen姐話佢已經有老婆呀，叫我唔好信佢啊😂😂 我梗係要聽前輩話啦💓💓」。

宋芝齡透露與Helen姐一齊拍攝估樓價遊戲節目，自己與安德尊一pair，所以坐位時比較親密，她還自爆拍了一段短片送給媽媽，與安德尊一齊用韓文講：「媽咪我愛你！」似乎是想行外母政策，原來安德尊和宋媽媽曾在錄影廠有一面之緣，問宋媽媽是否喜歡安德尊？宋芝齡笑說：「佢係師奶殺手嚟㗎，我個個師奶都㗳糖。」她透露宋媽媽亦知道二人傳緋聞，但只當笑話。

宋芝齡已有4年冇返韓國。（受訪者提供）

宋芝齡話媽咪有催婚。（受訪者提供）

港姐出身的宋芝齡一向好有生意頭腦，除開韓文學校外，近年更投身金融，是圈中出名的小富婆，但愛情運卻麻麻，她直認已很久沒有拍拖。已有4年沒有見媽媽的芝齡亦有被催婚，問到揀偶條？她表示不介意年紀大的男人，但最重要啱feel和沒有口氣，她說：「有口氣男人好鬼驚😱，講真，唔係對一陣，對一世好難搞！我比較鍾意香港男仔多啲，但我呢個情況都要揀韓國佬，韓國仔就冇我份嘞。」