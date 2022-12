陳柏宇化身茶餐廳侍應　透露明年2月開演唱會粉絲投選歌單

陳柏宇(Jason)全新專輯《The Fight Goes On》由為自身打氣以至為這個城市、每個人、每個想法注滿力量,而這個奮鬥進程近日更由專輯延伸至社區內,造就《The Fight Goes On》 x 時代冰室聯乘活動的誕生,連繫生活的同時,身為專輯《The Fight Goes On》演唱者的Jason,更會趁這次活動化身侍應現身茶餐廳,為食客落單吹水樣樣做齊,以實際行動為香港忙碌的都市人打氣與抒壓。

Jason一身茶餐廳侍應打扮出現,有粉絲隨即聞風而至 。

Jason今日特意一身茶餐廳侍應打扮出現,有粉絲隨即聞風而至,Jason即時侍應上身招呼各位,落單送餐之後更索性坐低,與粉絲們開心聊天。其實Jason在加拿大生活時曾做過侍應,說:「十幾歲時喺加拿大做過餐廳侍應,工作基本上大同小異。茶餐廳係香港好獨有嘅文化,自己都好鍾意,成日都幫襯,而最愛就係飲茶走。如果可以,都想開返間,不過就唔會喺香港開,因為環境唔夠Chill。」

Jason隨即投入全新Project。

《The Fight Goes On》專輯宣傳將告一段落,不過Jason隨即投入全新Project,更透日露明年2月將舉行演唱會,說:「今次會搞投票,叫大家投選想聽咩歌,到時大家就有機會聽到,因為今次以音樂為主,所以都會睇下改編嘅可能性,但相信到時嘅歌單俾到驚喜大家之餘,亦保留原汁原味感覺。」