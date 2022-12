胡杏兒遊日名店瘋狂shopping 老公分享3招「馭妻術」令家庭和睦

胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚7年,依然好恩愛,成功打破「7年之癢」的愛情魔咒。上月6日是胡杏兒的43歲生日,兩夫妻暫時撇低3個囝囝李奕霆(Brendan)、二仔李奕霖(Ryan)和細仔李奕宏(Liam),去日本大阪旅行享受二人世界。

李乘德教路有咩可以令老婆開心。(IG@hakkaphil)

三個仔扮李小龍,超可愛。(李乘德微博)

日前李乘德在IG分享旅行時候的開心片段,相中見杏兒去到不同的名店瘋狂購物笑到瞇晒眼,每次進食前又會打卡,十分滿足。李乘德公開3招可以令女人死心塌地的「馭妻之術」:「Take her on vacation ✔️Take her to eat lots ✔️Take her shopping ✔️Guys always remember the saying - a happy wife means a happy life.It’s good for laughs, love, oh, and peace and quiet .(帶她去度假✔️帶她吃很多東西✔️帶她逛街✔️男人永遠記住這句話-幸福的妻子意味著幸福的生活,它有利於歡笑、愛、和平與安靜。)」胡杏兒即留言:「Ok when is our next trip pls.(好,我們下次旅行幾時)」。網民都大讚李乘德是100分好老公,認為杏兒是真正嫁給愛情,留言:「記得老婆開心,你條命都好過d」、「錫老婆嘅男人好有福運」!

早前杏兒43歲生日,同老公去大阪過二人世界。(ig@myoliemyolie)

夫妻恩愛。(IG@@Hakkaphil)