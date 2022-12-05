胡杏兒遊日名店瘋狂shopping 老公分享3招「馭妻術」令家庭和睦

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚7年，依然好恩愛，成功打破「7年之癢」的愛情魔咒。上月6日是胡杏兒的43歲生日，兩夫妻暫時撇低3個囝囝李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam），去日本大阪旅行享受二人世界。

李乘德教路有咩可以令老婆開心。（IG@hakkaphil）

三個仔扮李小龍，超可愛。（李乘德微博）

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日前李乘德在IG分享旅行時候的開心片段，相中見杏兒去到不同的名店瘋狂購物笑到瞇晒眼，每次進食前又會打卡，十分滿足。李乘德公開3招可以令女人死心塌地的「馭妻之術」：「Take her on vacation ✔️Take her to eat lots ✔️Take her shopping ✔️Guys always remember the saying - a happy wife means a happy life.It’s good for laughs, love, oh, and peace and quiet .（帶她去度假✔️帶她吃很多東西✔️帶她逛街✔️男人永遠記住這句話-幸福的妻子意味著幸福的生活，它有利於歡笑、愛、和平與安靜。）」胡杏兒即留言：「Ok when is our next trip pls.（好，我們下次旅行幾時）」。網民都大讚李乘德是100分好老公，認為杏兒是真正嫁給愛情，留言：「記得老婆開心，你條命都好過d」、「錫老婆嘅男人好有福運」！

早前杏兒43歲生日，同老公去大阪過二人世界。(ig@myoliemyolie)

夫妻恩愛。（IG@@Hakkaphil）