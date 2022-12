作為國際動作巨星成龍的師兄弟,元華在影壇上的知名度不輸成龍、洪金寶等,更是身手不凡。早前有網民上載了一段影片,片中所見現年70歲的元華頭髮同鬍鬚都已經白晒,他先是躺在地上,之後屏住呼吸,輕鬆完成「蜈蚣彈」,雖然這個動作看似簡單,但事實上需要全身的配合,從元華一氣呵成、行雲流水的動作可見他平時都仍Keep住練功,寶刀未老!



自小跟隨京劇名武生于占元學藝的元華,是七小福成員之一,身手利落,多年來片約不斷,但近年就明顯減產。去年元華在Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中的演出令人眼前一亮,但其後他就未有再接拍電影。元華與太太育有一子一女,現時都在加拿大定居,兒子在銀行工作,已經生了兩個小朋友,而元華近年大部分時間都留在加拿大陪伴家人,弄孫為樂。

元華有份參演《尚氣》。(劇照)