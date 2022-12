54歲Celine Dion患罕見病「僵硬人症候群」　巡迴演唱會四度延期

現年54歲的莎蓮迪安(Celine Dion)憑《鐵達尼號》(Titanic)主題曲《My Heart Will Go On》而紅遍全球,唱功高強加上攝人的氣場,一直坐穩天后寶座。不過今日(8/12)Celine Dion宣布因健康問題會把於2023年2月的世界巡迴演唱會,延遲到2024年舉行。

Celine Dion患罕見病「僵硬人症候群」。(IG/@celinedion)

Celine Dion在Instagram上載影片講到患上罕見病「僵硬人症候群」(Stiff-person syndrome),因此被逼取消2023年的演唱會,在帖文中她表示:「I’ve been dealing with problems with my health for a long time, and it’s been really difficult for me to face these challenges and to talk about everything that I’ve been going through…It hurts me to tell you that I won’t be ready to restart my tour in Europe in February.(長期以來我一直在處理我的健康問題,但對於我來說應付健康問題,以及談論我所經歷的一切是很困難的,為此我要傷心宣布,我不能於2月重新開始我在歐洲的巡迴演唱會。)」。去年10月驚傳Celine Dion出現嚴重且持續的肌肉痙攣,巡唱被迫煞停延期到2023年2月舉行,不過今日她再次因為健康問題而令演唱會再度延期,情況令人擔心。

Celine Dion近年瘦至皮包骨,令外界擔憂。(IG/@celinedion)

