鍾麗淇願做囡囡雙腿抱住助行 高呼「愛你」慶祝Isabella12歲生日

鍾麗淇(Margaret)的大女Isabella於6個月大時不幸確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf Hirschhorn Syndrome),曾經被醫生診斷活不過兩歲,及永遠不能走路。不過,鍾麗淇從不放棄及埋怨命運,與老公Nardone Ruggero合力照顧女兒,為她打造有愛的家。鍾麗淇無論去到邊都攬實女兒Isabella,帶她去游水,到主題公園睇動物、玩機動遊戲,放眼世界,更難得是細女Michela亦好錫家姐,姊妹相親相愛。

鍾麗淇上月慶祝46歲生日。(IG@yogachung)

被鍾麗淇形容為「戰士小公主」的Isabella前日(12月10日)12歲生日,鍾麗淇昨日在社交平台分享生日會片段,除一班小朋友參與,湯盈盈亦現身錫啖壽星女面珠。一身紅噹噹的Isabella可以自己坐在椅子上,望住慢慢升上天花板的氫氣球,展露燦爛笑容;之後妹妹坐下,攬實家姐合照。另外還有影全家福,見Isabella沒有用拐杖,由媽媽鍾麗淇抱實,高度已差不多去到媽媽的肩膊,非常開心。

鍾麗淇寫道:「愛你愛你愛你We love YOU!!!!!!!! Happy 12 Birthday my Bella!! #12alreadyyyy 」,佘詩曼、陳凱琳、周家怡、陳敏之、向海嵐等均有送上祝福。

Isabella仍未能靠自己平衡走路

鍾麗淇回覆《香港01》透露Isabella現在仍未能自己平衡,需靠坐行支架走路,但一家人仍抱有希望,她以短訊回覆:「 She still needs support walking as she still can’t balance yet by herself. But hopeful as each day passes🥰🥰. 」她透露囡囡現在重約25kg(約55磅)問到經常要攬實女兒周去會否感到吃力?她說:「Sometimes it is hard and tiring, emotionally and physical… but just taking it day by day. I just need to remind myself to really charge up my battery up when we have good days like these to get through the challenging ones♥️.(有時它在情感上和身體上都是艱難而累人的……但只是一天一天地接受它。我只需要提醒自己,當我們有這樣美好的日子來度過充滿挑戰的日子時,能真正為我的電池充電♥️)」。

好多小朋友。(IG@yogachung)

Isabella罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,至今都未可以企喺度,但一家人仍抱有希望。(IG@yogachung)

鍾麗淇