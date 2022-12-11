吳若希演唱會｜睇完老公感謝信感動落淚　黎諾懿台上送巨胸胸圍

吳若希（Jinny）演唱會《Let her be Jinny 2022》香港場於今晚（11/12）在旺角麥花臣場館舉行，第三部份獻唱《只想你記得》之前，大會突然播出一段吳若希老公寫給她的信，事前不知道有加插環節的吳若希唱了幾句後才得悉是神秘環節。



「何生」寫了不少心底話（梁碧玲 攝）

信中「何生」寫了不少心底話，寫道：「家庭是吳若希永遠的後盾，無論遇到多少困難，回到家裡看到一家人齊齊整整就可以了，我們會為你遮風播雨。」吳若希睇完之後大表感動，她說：「係sweet嘅，因為屋企係我嘅避風巷，不過有啲風浪係嚟自屋企。都係唔好講啦，唔係影響一陣間唱歌。」不過其後起音樂時她還是忍不住在台上流淚。

(林迅景 攝)

(林迅景 攝)

唱畢《只想你記得》，吳若希說：「只係唱咗半首歌添。」之後就介紹了今晚的演唱會嘉賓鍾柔美（Yumi）出場。

Yumi係吳若希演唱會嘉賓 （梁碧玲 攝）

其後在第五par 環節中，吳若希稱因為演唱會找不到歌手朋友做嘉賓，然後就突然間半強迫台下正在睇騷的黎諾懿上台合唱《友情歲月》。黎諾懿還一邊唱一邊說：「本來個騷都好好哋，搞啲咁嘅嘢。」唱畢後黎諾懿竟然拿出一對巨胸胸圍，他說：「本來係買扎花嚟，但係睇雜誌話你隆胸，所以就買咗個胸圍。嗱，台下面戴祖儀嗰啲買嘅。」

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