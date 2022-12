薛芷倫生日意外曝光兩位昔女神　兩人有趣對比曬富貴與貼地行街市

「Ball后」薛芷倫早前與一班朋友過了她的59歲生日,當日有不少好友前來為她慶生,她在社交平台post相並留言說:「It’s my birthday week 💞💞💞 Thanks Francis for my first cake and well wishes 🌸🎂💕」而Francis亦有在IG出post祝賀壽星女:「Over 20 years of friendship, happy birthday to Fanny! 🤩🎂🥂 」

相中除了有薛芷倫之外,還有已很少露面的孫佳君、甄楚倩和霍震寰太太陳琪琪!

現年47歲的孫佳君,當年憑演出周星馳電影《百變星君》而成為一代性感女神。近年鮮有作品的她主力在社交媒體上大騷富貴奢華生活,周身名牌的她不時大曬位於南區近8000萬豪宅,最近亦經常搭私人遊艇出海解暑!可見,孫佳君的遊艇非常奢華,可見她非常懂得享受生活!

大曬豪華遊艇!(影片截圖)

點撃下圖睇更多名牌以及豪宅:

+ 31

從甄楚倩的粉絲Facebook專頁看到她的近照,已年過半百的她,外貌與身材皆保養得很不錯,每年生日都有歌迷與她慶祝。雖然甄楚倩近20年已甚少公開露面,曾有傳《流行經典50年》邀她出山獻唱,但都被她拒絕,只間中被媒體影到她到街市買餸及湊仔,想不到仍有一班死忠歌迷支持她。

+ 5

薛芷倫出身自富裕家庭,父親薛萬康是富商,她自小過著上流社會生活,畢業於紐約大學。薛芷倫於20歲完成學業返港後,在機緣巧合之下加入娛樂圈,她的父親在她22歲時離世,遺下大筆財產給她。薛芷倫在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一的馬錦燦長子馬淸偉,婚後育有兩子一女,惜兩人最後離婚收場。薛芷倫年輕時以及離婚後仍活躍於上流社會的名人盛會,又經常出席各大時尚名牌活動,因而有「Ball后」美譽。

+ 21