58歲溫兆倫出席活動被重重包圍人氣強勁　風騷獻飛吻引全場哄動

現年58歲的溫兆倫早在十幾年前就北上發展，雖然鮮有參演戲劇作品，但就經常拍片及開Live與網民互動，早前亦有參加綜藝節目《披荊斬棘2》，即使成為首位被淘汰的港星，但人氣不減。日前有網民上載了一段溫兆倫出席活動的影片，並寫道：「溫兆倫這一飛吻，是不是應該暈一會兒？今天變小迷妹花癡嘍。」



溫兆倫早前參加綜藝節目《披荊斬棘2》。（微博@溫兆倫）

片中所見，西裝骨骨上陣的溫兆倫在台上獻唱代表作《一生何求》，雖然已經年過半百，但仍保養得宜，身形亦沒有發福。溫兆倫一邊獻唱，一邊揮手同台下的觀眾打招呼，聽到一班粉絲的歡呼聲，他更獻上飛吻回禮，現場氣氛非常熱鬧！之後溫兆倫又行落台，主動同大家合照，見他被大班女士圍着，她們更紛紛舉起電話捕捉偶像的一舉一動，場面十分墟冚！

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當年憑着靚仔外形迅速走紅的溫兆倫被外界封為「師奶殺手」。（影片截圖）

當年憑着靚仔外形迅速走紅的溫兆倫被外界封為「師奶殺手」，無論是《義不容情》中的丁有康、《我本善良》中的齊浩男、《今生無悔》中的高天俊，他都演繹得入型入格，令人印象深刻。雖然溫兆倫近年一度被發現髮量明顯稀疏，髮際線有向後移的跡象，加上發福不少，因而被網民狠批他大走樣，更被指外形似大媽，但之後他下定決心減肥，不但成功修身，更顏值回春！

曾一度發福被狠批大走樣。（影片截圖）