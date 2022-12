石修新抱前有線主播林佑蔚(Camille)與陳宇琛(Sam)結婚五年,近日有喜事發生,他終於榮升做爺爺。今日(21/12)Sam在Instagram分享老婆順利誕下小公主,當中寫道:「經過 9 個月的期待,爸爸媽媽終於在2022年12月20日見到你。我們最親愛的Luna Willow公主,有史以來最好的聖誕禮物!(After 9 months of anticipation mommy and daddy finally got to see you on 20/12/2022 - our dearest princess Luna Willow ,The best Christmas present ever!)」他透露林佑蔚在不到2小時就分娩,更大讚愛妻為「最强孕婦」 ,最後更附上與囡囡的合照,非常溫馨。

一家三口的第一張合照。(IG/@sam_chan_yu_sum)

