50歲李蕙敏皮膚keep得勁好網民大讚愈來愈靚　與黃偉文相約倫敦

著名填詞人黃偉文(Wyman)最近很多人到英國找他,Wyman早前先後與好友林海峰和彭羚﹑吳君如等人見面,而近日李蕙敏(Amanda)亦到英國找Wyman。

Wyman與Amanda 識於微時。(FB圖片/Amanda Lee 李蕙敏)

Wyman與Amanda識於微時,二人曾經一同主持電台節目外,Wyman更為Amanda的金曲《活得比你好》及《(你沒有)好結果》填詞,兩首歌都先後令到Amanda在歌唱事業方面攀上高峰,Wyman可說是Amanda的伯樂。昨日(20日)Wyman在社交平台上載了二人的合照,並寫下:「2013年佢喺倫敦結婚,我負責 walk her down the aisle 。2022年,佢仔都有埋,從媽咪身份放假一天( 係,只得一天,老豆老母唔易做 ),得一晚喺倫敦,唔係話唔見吓飲返杯話。」Wyman更取笑自己在倫敦接客,不過他也說到「且接且珍惜」,珍惜可以見朋友的日子,更說到自己很熱血,像年輕了10多年一樣。Amanda雖然已經50歲,但由照片可見她仍然十分年輕,一點都不像已經50歲,而且皮膚也十分好。不不少網民都留言讚Amanda:「好冇耐見,佢仲好靚!」、「愈來愈靚!」等