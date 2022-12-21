50歲李蕙敏皮膚keep得勁好網民大讚愈來愈靚　與黃偉文相約倫敦

著名填詞人黃偉文（Wyman）最近很多人到英國找他，Wyman早前先後與好友林海峰和彭羚﹑吳君如等人見面，而近日李蕙敏（Amanda）亦到英國找Wyman。

Wyman與Amanda 識於微時。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

Wyman與Amanda識於微時，二人曾經一同主持電台節目外，Wyman更為Amanda的金曲《活得比你好》及《（你沒有）好結果》填詞，兩首歌都先後令到Amanda在歌唱事業方面攀上高峰，Wyman可說是Amanda的伯樂。昨日（20日）Wyman在社交平台上載了二人的合照，並寫下：「2013年佢喺倫敦結婚，我負責 walk her down the aisle 。2022年，佢仔都有埋，從媽咪身份放假一天（ 係，只得一天，老豆老母唔易做 ），得一晚喺倫敦，唔係話唔見吓飲返杯話。」Wyman更取笑自己在倫敦接客，不過他也說到「且接且珍惜」，珍惜可以見朋友的日子，更說到自己很熱血，像年輕了10多年一樣。Amanda雖然已經50歲，但由照片可見她仍然十分年輕，一點都不像已經50歲，而且皮膚也十分好。不不少網民都留言讚Amanda：「好冇耐見，佢仲好靚！」、「愈來愈靚！」等