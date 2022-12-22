Rain走親民路線盡量滿足粉絲之要求　喺電話上面簽名勁得歡心

韓流天王鄭智薰（Rain）將於明天（23日）出席西九文化區聖誕亮燈儀式，而Rain昨日（21日）提早到香港為活動做準備。30位粉絲一收到偶像來港消息便立即趕到機場冒寒接機，未夠10時，不少粉絲已經在接機大堂等候偶像，有粉絲更帶同燈牌及應援物品前來。

Rain深夜到港親民與粉絲互動 30粉絲冒寒接機見偶像一面

Rain一向以「愛錫粉絲」出名，他對上一次來港已經是3年前，當時Rain對粉絲的要求都來者不拒，不論粉絲向他索取簽名還是合照。雖然Rain今次被安排在貴賓通道出來，但仍然無阻他一向親民的路線，一出禁區已經立即走向粉絲，與她們互動。Rain替粉絲們簽完名及合照後亦有走到記者區與記者們說聲：「Merry Christmas！」十分「識做」！

Rain上次來香港都已經好親民 (ig圖片)

Rain上車離開後，粉絲立即興奮地向《香港01》記者展示Rain替她們簽的東西，然後粉絲們亦有在粉絲群報喜：「鄭生（Rain）今次跟現場20幾個粉絲簽晒名！」Rain的粉絲譚小姐接受《香港01》訪問時表示：「佢一向都係咁親民，之前嚟香港都會好似今日咁幫我哋完成要求，佢咁照顧fans，所以我哋都好支持佢！」Rain這樣愛錫粉絲，難怪這麼多粉絲寧願在寒冷的天氣也走到機場為見偶像一面。

粉絲們亦有在粉絲群報喜 (讀者提供)

點撃睇Rain到香港相：