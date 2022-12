2023年韓星排隊襲港　VIVIZ、Ren@NU'EST宣布二月開香港見面會

繼BLACKPINK和MAMAMOO等即將於明年訪港開演唱會後,多組韓星也宣布將於2023年輪流襲港,與久違的香港粉絲見面,包括GFRIEND重組而成的VIVIZ和前NU’EST成員Ren。



由GFRIEND三位前成員銀河、SinB及Umji組成的VIVIZ將於明年2月25日,假九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行粉絲見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》。這將是組合出道以來首個香港見面會,三位成員除了會獻唱多首代表作之外,亦準備了多項粉絲福利回饋大家,包括擊掌、限定簽名小卡、團體合照、簽名即影即有及簽名海報,門票將於2023年1月9日公開發售。

VIVIZ香港見面會將於2月25日舉行。

VIVIZ特別準備了多項粉絲福利,與大家近距離接觸。

而男團NU’EST出身的Ren崔珉起也宣布將於明年2月26日,假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行粉絲見面會《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》。原本Ren已於2019年計劃訪港,礙於疫情取消後,香港粉絲終於再有機會親身與偶像見面。這次將是Ren在組合解散後,首次以Solo歌手身份亮相,粉絲更不能錯過他的首個巡演舞台以及數之不盡的福利!

Ren香港見面會則將於2月26日舉行。

Ren見面會門票將於1月5日公開發售。