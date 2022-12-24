馮素波爆馬國明性格低調少說話 一個舉動令人窩心

縱橫影視圈超過七十年的馮素波 (波姐)，加盟商台主持節目《樂齡王國》一周年，邀請圈中一眾曾演出其仔女的好朋友接受她的訪問。最近波姐邀來入行至今22年、於19年首獲視帝，更曾四度奪「最受歡迎電視男角色」的 馬國明（馬明） 。

馬明與波姐的首次合作始於07年的《律政新人王II》，也是馬明入行後首度任男主角，並飾演波姐的孫兒。波姐憶述劇集開拍前，二人已早有交集，並曾主動問及馬明：「點解你咁快就已經有咁重戲份？」馬明回答道：「唔係呀波姐，我已經企喺你後面4-5年啦，係你冇留意我吧！」波姐指馬明的性格較低調，平日也不太愛說話，不過，馬明下班時會主動邀約她一起坐港鐵回家，令她感到非常窩心。

波姐指馬明的性格較低調，平日也不太愛說話。（IG@kennethmkm）

馬國明憑《鐵馬尋橋》嶄露頭角，也認識一班好兄弟。（IG/ @natalietong53）

節目中，馬明認為自己的運氣算是不錯，皆因在修畢訓練班後不久便獲安排拍劇，雖然在02年的《衝上雲霄》戲份不算太多，但他算是入行以來首齣劇有角色名字，馬明說：「我之前拍那些劇連角色名都冇，仲試過扮屍體扮足七日。」及至入行第十年(2010年)，馬明終憑《鐵馬尋橋》嶄露頭角，因此他指該劇對他尤其重要：「《鐵馬尋橋》係第一齣劇畀觀眾讚賞嘅作品，之前我啲演技成日都比人鬧！」

馬明指很珍惜與前輩合作的機會，譬如之前跟羅嘉良及郭晉安拍劇，就令他獲益良多，馬明說：「當年和撈家合作時，自己還是新人，他對我很有耐性；另外，我亦特別感謝安仔郭晉安對我的提點，有時候安仔會challenge我，令我覺得有挫敗感，後來先知原來佢一直訓練緊我急才！」最後，馬明還指當年跟許紹雄合作時，對方也會用責罵的形式去提點他：「Benz雄會跟我說：『你想我依家喺現場鬧你，定係套戲出咗街之後鬧你？』這句說話至今也印象深刻，亦很感恩當年能遇上願意直接指出我問題的前輩們。」

馬國明曾爆被許紹雄粗口問候，但其實對方只為佢好。（影片截圖）

馬國明自覺運氣不錯，修畢訓練班後不久便獲安排拍劇。（IG@kennethmkm）