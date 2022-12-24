輕功｜「公主病」簡淑兒派帽畀朱敏瀚　蔣祖曼首次劇集獻聲

由黃偉聲監製，龍文康擔任編審的《輕．功》，逢星期一至五晚九點半翡翠台播放，演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等。



昨晚一集劇情峰迴路轉，聲稱因小產決意與翊風（朱敏瀚飾）分手的Chloe（簡淑兒飾），原來一直講大話！她不但沒有小產，還於分手後立即與有錢仔Benjamin（周志康飾）結婚。陷入「綠帽疑雲」的風仔於Chloe結婚當日，竟還能冷靜地問她：「BB係邊個嘅？」Chloe聞言後未有解釋，只徐徐吐出：「對唔住……」正當大家以為「拜錢」港女得償所願，豈料Chloe卻哭着問幫她化新娘妝的Yuki（朱晨麗飾）：「我會唔會好衰？」Yuki聞言回答：「人係自私嘅，只要你覺得做嘅嘢對得住自己同BB就得，唔使同其他人交代。」

雖然Chloe喊完又喊，無奈卻未能贏取網民同情，皆因其港女行為早已辣㷫唔少網友，除了因為拜金及公主病要男友服侍周到外，今次仲要講埋大話，三大罪行令不少網友看不過眼，留言：「呢種女仔唔要都罷，阿風除咗冇正職外，樣貌四正、身形又好，搵個真心愛自己有幾難」、「有錢先有真愛？」

知道唱得唔好可以唱多幾次。同埋因為我唔係歌手，所以冇咩包袱，盡咗力就可以！」Joman又笑言是時候苦練唱功：「咁橋我想學一樣新技能，於是拍劇時我問阿Mo（陳豪）意見，佢話唱歌係最基本一定要學，因為好多活動、表演都可能需要唱歌。」Joman續指與《The Best is Yet to Come》這首歌甚有淵源：「首歌係我人生第一部參演電影嘅主題曲，所以好有熟悉感，呢首歌陪伴咗我好多年，對我嚟講意義重大。」

Joman在劇中與朱朱一時糖黐豆一時水溝油，現實中兩位其實相當老友，Joman說：「朱朱係好獨立、好犀利嘅女仔，佢自己一個喺香港生活，真係好佩服佢。同埋佢成日都好照顧我，有時祥哥萬歲宵夜，佢會提我打包個湯做早餐，佢係我入TVB後第一位女演員好朋友，佢對我嚟講都係意義重大，就算完咗套劇我哋都有keep住聯絡同約出嚟食飯。」