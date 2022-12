輕功｜「公主病」簡淑兒派帽畀朱敏瀚　蔣祖曼首次劇集獻聲

由黃偉聲監製,龍文康擔任編審的《輕.功》,逢星期一至五晚九點半翡翠台播放,演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等。



昨晚一集劇情峰迴路轉,聲稱因小產決意與翊風(朱敏瀚飾)分手的Chloe(簡淑兒飾),原來一直講大話!她不但沒有小產,還於分手後立即與有錢仔Benjamin(周志康飾)結婚。陷入「綠帽疑雲」的風仔於Chloe結婚當日,竟還能冷靜地問她:「BB係邊個嘅?」Chloe聞言後未有解釋,只徐徐吐出:「對唔住……」正當大家以為「拜錢」港女得償所願,豈料Chloe卻哭着問幫她化新娘妝的Yuki(朱晨麗飾):「我會唔會好衰?」Yuki聞言回答:「人係自私嘅,只要你覺得做嘅嘢對得住自己同BB就得,唔使同其他人交代。」

雖然Chloe喊完又喊,無奈卻未能贏取網民同情,皆因其港女行為早已辣㷫唔少網友,除了因為拜金及公主病要男友服侍周到外,今次仲要講埋大話,三大罪行令不少網友看不過眼,留言:「呢種女仔唔要都罷,阿風除咗冇正職外,樣貌四正、身形又好,搵個真心愛自己有幾難」、「有錢先有真愛?」

知道唱得唔好可以唱多幾次。同埋因為我唔係歌手,所以冇咩包袱,盡咗力就可以!」Joman又笑言是時候苦練唱功:「咁橋我想學一樣新技能,於是拍劇時我問阿Mo(陳豪)意見,佢話唱歌係最基本一定要學,因為好多活動、表演都可能需要唱歌。」Joman續指與《The Best is Yet to Come》這首歌甚有淵源:「首歌係我人生第一部參演電影嘅主題曲,所以好有熟悉感,呢首歌陪伴咗我好多年,對我嚟講意義重大。」

Joman在劇中與朱朱一時糖黐豆一時水溝油,現實中兩位其實相當老友,Joman說:「朱朱係好獨立、好犀利嘅女仔,佢自己一個喺香港生活,真係好佩服佢。同埋佢成日都好照顧我,有時祥哥萬歲宵夜,佢會提我打包個湯做早餐,佢係我入TVB後第一位女演員好朋友,佢對我嚟講都係意義重大,就算完咗套劇我哋都有keep住聯絡同約出嚟食飯。」