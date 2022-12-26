郭柏妍開YouTube爆秘密　《下流上車族》監製本來唔用佢！

藝人郭柏妍憑劇集《下流上車族》中飾演車芊芊而人氣急升，早前於《歡樂滿東華》中獻唱被冠以「魔音」一名，但郭柏妍沒有因此而不開心，反而努力地學唱歌。最近郭柏妍在YouTube開設了帳號，目的是讓更多人認識另一面的她：「Helloooooo~ 終於開左我嘅YouTube channel啦，估唔到《下流上車族》有咁多人鍾意，真係好多謝大家既支持。」

郭柏妍開YouTube Channel。 (節目截圖)

昨日（26日）郭柏妍上載了一段片段，在片中郭柏妍說：「之前有在IG上開Q&A問大家有咩想知，大家嘅問題都好得意，所以今天我終於要嚟答大家啦！」郭柏妍更講到自己是IG白痴，因為她不知道限時動態只可以保存24個小時，之後便會刪除，但她竟然想走去向IG說不要刪除。

郭柏妍想畀大家見到佢嘅另一面。 (節目截圖)

郭柏妍在片中亦提到第一次收到《下流上車族》的劇本時十分高興：「因為我冇見過劇本上會有咁多我個名，全部都係芊芊…因為之前收嗰啲劇本要揭好耐先搵到我自己，好開心同時又好緊張，因為場場都有我！」郭柏妍更親自揭差點做不到車芊芊，因為試完鏡後經理人跟郭柏妍說監製那邊說不用了，雖然郭柏妍早已有心理準備不中選：「好啦，咁唔緊要啦！」但隔了一天後，她的經理人就說：「佢哋搵返你做。」令郭柏妍充滿期待。

郭柏妍收到劇本感興奮。 (節目截圖)

郭柏妍提到劇中的她需要學習滑板，而她只學了一個月就有這樣的成果，她最難忘劇中一幕要穿上OL服裝，然後要一邊踩滑板一邊派傳單一邊說台詞，還要擔心咪會掉下來，但最後她做到了，所以感到十分驚喜。除了這一幕十分難忘外，更說到有一次8號風球時去學女僕舞，等待拍攝時，她在殯儀館裡練習，而路過的工作人員都在恥笑她，令到她覺得很難忘。

郭柏妍學咗一個月滑板已經有咁嘅成果。 (節目截圖)

郭柏妍被問到如果在街上被叫車芊芊會否介意時，她說：「咁梗係得啦，套劇出咗街之後我真係好開心好多人叫我芊芊啦，冇諗過大家真係會留意到《下流上車族》呢套劇啦，因為呢套劇都係我第一套咁重戲份嘅角色！」片段亦提到《下流上車族》會否開第二季，郭柏妍就表示十分希望有第二季，但擔心能否原班人馬演出。

郭柏妍想有第二季嘅《下流上車族》。 (節目截圖)

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