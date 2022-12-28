有種好男人｜陳庭欣無下裝曬美腿誘馬德鐘：一星期操一日Leg day

陳庭欣飾演的角色 Yan 既溫柔體貼又懂情趣。

馬德鐘、李佳芯主演的20集小品劇集《有種好男人》前晚首播，焦點落在陳庭欣 (Toby) 身上，事關她飾演的角色 Yan 既溫柔體貼又懂情趣，當中一幕為引誘專注辦公事的馬德鐘，身穿白色恤衫以「無下裝」狀態將美腿橫跨對方身上，並嬌嗔謂:「我睇你專注得幾耐。」難怪網民睇到嘩嘩聲﹗

陳庭欣只穿白裇衫無下裝出場。

馬德鐘掛住工作而冷落陳庭欣，令她施展美腿誘惑。

對於該幕演出，熱愛滑水的 Toby自嘲遴迍，並透露美腿因而多番撞瘀，雖然保護美腿經常失手，但在保養方面 Toby 絕對落足心機：「我每日早晚都會搽 Body Lotion，依家懶啲就一星期操一日 Leg day，每次做 3、4組深蹲同提腿動作，每組 20 吓都辛苦架。」談到劇中經常「心心眼」冧馬德鐘，Toby 笑道：「對住馬神 (馬德鐘) 個個都心心眼啦。」問到私下可是一名嬌嗲女友？她笑稱一時時，並謂不會刻意對男友娃娃音：「因為好難頂，把聲會好刺耳，反而我會用『卡通聲』同啲雀講嘢，Shabu Shabu( 指家中鸚鵡) 都學咗我啲聲好可愛。」

陳庭欣呢句「睇你專注得幾耐」真係無咩人受得住。

馬德鐘都忍唔住捉實陳庭欣美腿。

昨晚另一焦點是西服店售貨員區嘉妮 Jennifer (葉蒨文 Sophie 飾)，於試身室跪地兼「零距離」為KK張國強度身，其間仲向對方咬耳仔調情，搞到KK心癢癢。對此演過不少「小三」及「姣精」角色的 Sophie稱，拍攝時已少了緊張和尷尬，加上 KK 好人不時跟她開玩笑，令現場氣氛非常輕鬆：「今次狀態投入咗，希望出到嚟個效果好睇啦﹗」問現實中會否對心儀對象如此「進擊」？Sophie 自言私下傻傻哋冇乜包袱，在異性面前不介意醜化自己扮鬼扮馬之餘，更會直話直說。如遇到有好感的男仔Sophie笑言會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」

葉蒨文「貼身」服侍有米大客張國強。