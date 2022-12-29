苟芸慧與闊太聚會　同場有黃長興舊愛曾大爆曹敏莉介入一腳搭兩船

現年39歲的苟芸慧自從2018年與富三代老公兼賽車手陸漢洋結婚之後，鮮有亮相人前。雖近年與陸漢洋屢傳婚變，更曾被指搬離愛巢，但苟芸慧都未有否認，繼續惹來不少網民揣測！適逢聖誕佳節，苟芸慧都未有上載與老公的合照，反而與一班好姊妹聚會，並留言：「終於健康了～ 久違的約會 ❤️祝大家節日快樂，身體健康啊」

苟芸慧的神顏！（IG/@joyfulck）

同場有不少闊太，包括湯鎮業前妻姜坤（右下二）和黃長興舊愛梁寶賢（Bibi）（左下二）。（IG/@joyfulck）

相中所見，苟姑娘的一班朋友不乏豪門闊太，苟芸慧一如以往Keep得非常好，風采依舊，顏值依然巔峰。而湯鎮業前妻姜坤亦有現身，打扮簡單仍難掩氣質。而模特兒出身的梁寶賢（Bibi）雖已為人母，但同樣凍齡。講起梁寶賢，她曾不甘被拍拖兩年的黃長興（現名：黃祥興）拋棄之下，向記者公布因男友變心而導致分手，並說：「我曾經很惱他和曹小姐。如果一個女性本身有男朋友，還在外面勾引其他男人，得手之後再與自己的男友分手，這個女性就是不正經！這個女性絕對討厭！」當記者再問她所指的曹小姐是否指曹敏莉時，她卻說：「我不想指名道姓說是誰！不過很多人都知道曹敏莉有個圈外男友。」曹敏莉更因此而被傳媒封為「姣莉」。據傳，2007年曹敏莉在無綫的綜藝節目《舞動奇跡》中被安排和黃長興一組，在湖南朝夕相對一個月，結果舞出愛火花。

梁寶賢（BiBi ）當年曾公開哭訴遭人撬牆腳。（IG照片）

梁寶賢已為人母。（IG照片）

黃長興和曹敏莉因參加湖南衛視的《舞動奇跡》節目時，有傳長興向曹敏莉大獻殷勤，兼日夜陪練舞，成功打動伊人芳心。（VCG）

一家五口相當溫馨。（IG/@chomandylee）

曹敏莉自從2010年下嫁坐擁億萬身家的金融才俊張家傑後，淡出娛樂圈，並分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo，組成一家五口的溫馨家庭。

點撃下圖睇曹敏莉有幾豪：