盤點入冬照派泳衣福利女星　陳靜鬥劉温馨邊個贏?

近日天氣正式入冬,平均氣溫都係10幾度,不過一樣無阻女星派泳衣福利,之前有DaDa分享泳衣靚相,最近則有TVB藝人黃碧蓮的性感聖誕look,仲有劉温馨素顏泳衣,人妻陳詩欣水著見證自己步入30歲,全部又靚又火辣,真係為冬日帶來不少暖意。



黃碧蓮2022年聖誕節造型。(IG@derplinna)

黃碧蓮火辣聖誕節

TVB藝人黃碧蓮(Linna)日前為了慶祝聖誕節去了酒店度過快樂的Staycation。有別於其他女星慶祝聖誕節的裝扮,黃碧蓮卻反其道而行穿上火紅色泳衣,冬日大騷蜜桃臀一樣好睇!黃碧蓮參選《2012年溫哥華華裔小姐競選》時奪得「最上鏡小姐」,之後2014年加入TVB時加入了兒童節目《Think Big 天地》,這位「Linna 姐姐」也十分受小朋友喜愛。同時,黃碧蓮也曾擔任《港生活·港享受》、《今期流行》的主持。

劉温馨早前亦在IG大曬泳衣照。(IG@lau_wanhing)

劉温馨素顏自然

劉温馨早前亦在IG大曬泳衣照,不過有別於其他女星或者網紅的性感相。她在這幾張泳衣照中全以素顏示人,可以清楚見到一點歲月的痕跡以及微微的黑眼圈。她也在帖文中寫道:「喜歡素顏的我!做自己!我就係鍾意素顏!唔駛理人點講!只需要同自己交代!」十分放得開。不少網民都讚揚她的態度,留言說:「素顏 都咁靚」、「Simple is beauty」、「就是喜歡夠真夠率直夠自然」。

愈大愈靚女。(IG@eunicechanszeyan)

陳詩欣30歲派福利

陳詩欣(Eunice)踏入三字頭。12年前她因為參加模特兒比賽而被發掘,隨後就簽約公司出道,其中更推出過幾首歌曲以歌手出道,但成績就平平,加入TVB後被安排於娛樂新聞、《姊妹淘》、《3日2夜》、《學是學非》等節目擔任主持,年前更索性簽約成為TVB經理人合約藝人。眨吓眼,原來去年嫁為人妻的陳詩欣,已經踏入30歲大關。日前(29/12)她也在IG上發帖兼上載泳衣照留念,寫道:「12月29 是一個開心的日子,除咗我踏入30歲之外,還有不再用安心出行的日子。#當然還有爸爸生日快樂」

陳靜水着Look上陣大騷Quali。(Instagram/@dadachan)

陳靜心靈雞湯

陳靜(Dada)不時在社交網站分享性感靚相,早前(16/12)便在IG發功,貼出一張着泳衣坐在窗邊大騷Quali的照片,相中的她以吊帶背心裝上裝配超少布下裝亮相,天賦本錢盡現,搞到睇到相的粉絲鼻血直流。Dada在帖文中寫道:「Give, but don't allow yourself to be used. Love, but don't allow your heart to be abused. Trust, but don't be naive. Listen, but don't lose your own voice.(給予,但不讓自己被利用;愛,但不讓心靈受傷害;信任,但不要幼稚;聆聽,但不要喪失自己的聲音)」,因為太有道理,所以吸引到不少網民讚好。