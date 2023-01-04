83歲鋼琴大師劉詩昆囡囡備受寵愛　2歲貝貝落樓梯獲四名保姆傍實

現年83歲的國寶級鋼琴家劉詩昆在前年與第三任太太「琵琶公主」孫穎迎來女兒「貝貝」劉蓓蓓，轉眼間貝貝已經兩歲，日前有網民上載了一段短片，並寫道：「元旦快樂！劉詩昆大師的小公主自己下樓，幾個工人侍候兩旁！」片中所見，身穿白色公主裙的貝貝站在中間，身邊圍着四名保姆，每個人的衣着都統一是白色褸襯灰色長褲，其中一名保姆跪在地上負責幫貝貝整理衫，另外一人負責孭袋，還有兩名保姆隨時候命，準備妥當後，貝貝就在保姆的攙扶下行落樓梯，另外還有一人負責拍片影相，排場猶如服侍真正的公主！



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老來得女的劉詩昆一向都將貝貝視為掌上明珠，早前他在自家豪宅宴客時就曝光了家中的情況，為了讓囡囡得到最好的照顧，他不但安排三位家傭負責家中膳食，還另外請了三名保姆貼身照顧貝貝，陣仗相當誇張。而貝貝的兩歲生日Party亦在自家豪宅舉辦，現場以大量氣球裝飾佈置，佈景板上寫有「Bei Bei」，牆上掛滿了貝貝不同時期的可愛靚相，處處都可見花了不少心思。

一起吹蠟燭！（影片截圖）

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據知劉詩昆與太太孫穎已經為女兒準備了5億教育基金，保證囡囡衣食無憂，此外，他們更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，劉詩昆更會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人！