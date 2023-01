廖碧兒 (Bernice) 明日便迎來她的44歲生日,至今仍未找到生命中另一半的她,過住單身貴族的生活,閒時四處旅遊,享受人生。今日她就趁自己的生日前夕於IG分享了一條短片,記錄了她一些遊歷的足跡。Bernice留言寫道:「Small moves, big changes… here we come 2023! 🎉」迎接新一年。片中一開始就是她身穿比堅尼俯身擺甫士的誘人片段,盡騷她的迷人身材,在這個角度下性感指數更是即時飊升,十分養眼。

點擊睇Bernice這條片的靚相:

+ 8

Bernice是2001年國際華裔小姐冠軍,一向有樣有身材,她亦不時於IG上載性感靚相大派福利,當中不乏性感比堅尼水着look。