叱咤2022︱泳兒原來係連登絲打　「深井小燈籠」再現身為網民獻唱

出道17年的泳兒日前終在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》首奪女歌手獎,她在台上發表得獎感言時激動爆喊高呼:「我用咗17年終於攞到」。泳兒獲獎後得到不少網民的鼓勵,更有人發現她原來是「連登絲打」,並以網名「深井小燈籠」在討論區唱歌:「黐線!!睇返舊Post先知原來泳兒係連登仔,曾經扮素人清唱。」



出道17年的泳兒日前終在《叱咤》首奪女歌手獎。(資料圖片)

四年前,泳兒曾以網名「深井小燈籠」在連登玩「你點我唱」,對網民點唱有求必應的她先後翻唱出《傳聞》、《擇日失戀》、《空白格》,《孤雛》等等,有網民問:「樓主姓梁?」,她回答:「小妹姓陳」。

四年前,泳兒曾以「深井小燈籠」在連登玩「你點我唱」。(網上截圖)

四年後的今日,「深井小燈籠」化身「深井小燈籠2.0」再次現身連登,與網民互動談心事之外,亦清唱出《半》、《First Love》、《小心地滑》、《It's ok to be sad》,《黛玉笑了》等歌曲,令網民相當驚喜。至於泳兒是否就是「深井小燈籠」本尊,她回覆傳媒時沒有正面承應,只說大家開心就好,而「深井小燈籠2.0」就說:「大家每日現實一個身份,網絡一個身份。現實我叫陳小美,網絡我係小燈籠,所以大家唔好太在意。我開post純粹只係想同大家傾下心事,如果可以幫到任何一位,我都好開心」。

四年後的今日,「深井小燈籠」化身「深井小燈籠2.0」再次現身連登。(網上截圖)

