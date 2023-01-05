叱咤2022︱泳兒原來係連登絲打　「深井小燈籠」再現身為網民獻唱

出道17年的泳兒日前終在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》首奪女歌手獎，她在台上發表得獎感言時激動爆喊高呼：「我用咗17年終於攞到」。泳兒獲獎後得到不少網民的鼓勵，更有人發現她原來是「連登絲打」，並以網名「深井小燈籠」在討論區唱歌：「黐線！！睇返舊Post先知原來泳兒係連登仔，曾經扮素人清唱。」



出道17年的泳兒日前終在《叱咤》首奪女歌手獎。（資料圖片）

四年前，泳兒曾以網名「深井小燈籠」在連登玩「你點我唱」，對網民點唱有求必應的她先後翻唱出《傳聞》、《擇日失戀》、《空白格》，《孤雛》等等，有網民問：「樓主姓梁？」，她回答：「小妹姓陳」。

四年前，泳兒曾以「深井小燈籠」在連登玩「你點我唱」。（網上截圖）

四年後的今日，「深井小燈籠」化身「深井小燈籠2.0」再次現身連登，與網民互動談心事之外，亦清唱出《半》、《First Love》、《小心地滑》、《It's ok to be sad》，《黛玉笑了》等歌曲，令網民相當驚喜。至於泳兒是否就是「深井小燈籠」本尊，她回覆傳媒時沒有正面承應，只說大家開心就好，而「深井小燈籠2.0」就說：「大家每日現實一個身份，網絡一個身份。現實我叫陳小美，網絡我係小燈籠，所以大家唔好太在意。我開post純粹只係想同大家傾下心事，如果可以幫到任何一位，我都好開心」。

四年後的今日，「深井小燈籠」化身「深井小燈籠2.0」再次現身連登。（網上截圖）

同場加映

叱咤2022｜泳兒超低胸領獎激動爆喊：我用咗17年終於攞到