被大劉劉鑾雄力數「唔係人」　呂麗君疑回應：看不見的內心鬥爭

劉鑾雄(大劉)日前舉行記者會,澄清他與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)的關係,更回應過往種種傳聞,當中他力數呂麗君的為人,又以《畫皮》來形容對方:「Apply唔到某啲人嘅出身,即係嗰啲係ET外星人,絕咗緣,即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁,聊齋故事咁,冇心跳㗎嘛,唔係人㗎嘛,你明唔明我意思呀?真係呀,你明唔明我講咩呀?」



大劉在記者會上被問到「呂小姐係咪一個有機心嘅人」時,他就以《畫皮》來形容對方。(資料圖片)

大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快。(視覺中國)

而被大劉指為了錢而「九尾狐現真身」的呂麗君,雖然未有公開回應,但就如常更新社交平台。日前呂麗君在IG分享了自己的基金會去年捐助香港芭蕾舞團的共融基金,為社會不同階層人士提供免費門票入場欣賞演出,當中就包括囡囡劉秀盈有份參演的《胡桃夾子》。今日(6日)呂麗君在IG發文呼籲大家關注氣候變化問題,但就疑似是回應大劉的種種指控。

呂麗君如常更新社交平台。(IG@yvonneluitrus)

呂麗君寫道:「Winter months are often hard on people’s wellbeing. We should be aware and care for those loved ones struggling with everything from anxiety, fatigue to more extreme challenges. Being overwhelmed is exhausting for them, let’s send love to our loved ones who have challenges and be aware that many people go through internal battles not visible to the eye. 2023 can be a year of compassion! (冬季通常對大家的身心健康不利,我們應該注意到並關心那些在焦慮、疲勞和更極端挑戰中掙扎的深愛的人們,對他們來說不堪重負是讓人疲憊不堪的,讓我們把愛送給他們,並且很多人正經歷着看不見的內心鬥爭,2023年將會是富有同情心的一年!」