剛在年頭的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得唱作人銅獎的陳卓賢(Ian)今日(11/1)在IG上載身處錄音室的照片,並預告快將推出新歌:「New song is coming」。Ian穿上自家服裝品牌,一臉認真地手執鉛筆坐在Panel前,相信新歌的創作必定出自他手筆。他透露照片是由音樂人好友AP操刀:「今次攝影師係anson poon,表揚佢買咗隻雞髀探班…準備消失40小時」。



剛在《叱咤》奪得唱作人銅獎的Ian預告將推出新歌。(IG圖片)

Ian在IG限時動態上載多段新歌錄音的截圖寫上:「Probably my fav one so far(到目前爲止最喜歡的一首)」,他又透露即將開始漫長的工作:「1445-3000,0630-????」,Hellosss表示非常期待新歌之餘,亦紛紛叫Ian要注意休息。

Ian身處錄音室,一臉認真手執鉛筆坐在Panel前。(IG圖片)

同場加映

Alan Walker演唱會|MIRROR壓軸跳唱《Darkside》 全場觀眾大合照