楊盼盼女兒出嫁感動落淚　黃錦燊趙雅芝張晉蔡少芬羣星到賀

楊盼盼獨力養大的女兒楊慈悦（Jessica），今日在尖沙嘴一間酒店與拍拖15年的男友尹國豪（Steve）舉行婚禮。楊盼盼一班相識多年好友羅家英、黃錦燊趙雅芝夫婦、張晉蔡少芬夫婦、錢小豪錢嘉樂兄弟、黃文慧、邵音音、張雷、黃伊汶等均有到賀，還有無綫小花黃君妍、鄧卓殷與男友郭子豪、導演翁子光等，場面星光熠熠。

正式簽字。（葉志明攝｝

Jessica由媽咪楊盼盼引領進場，一班長輩不停搞氣氛，簽紙前一刻家英哥搞笑地說：「仲有得㨂呀，因為未簽紙！」之後又祝福一對新人三年抱兩，錢小豪則起哄叫「錫錫」。

Jessica由媽咪楊盼盼引領進場。（葉志明攝｝

Jessica 感激媽咪楊盼盼獨力養大自己，期間忍唔住落淚，她說：「多謝今日所有蒞臨，所有我媽咪好好嘅朋友，同埋自己好好嘅朋友。」說畢忍唔不哽咽續道：「我衷心好多謝你哋，喺我咁多年嚟陪伴我哋長大、一齊玩。好多謝我媽咪兄弟，所有幫助佢嘅人，特技人啦、行內人啦、幕後團隊，所有人都好錫我哋。我媽咪如果冇你哋嘅話，我媽咪唔會企到今日。同埋特別要多謝小慧姨姨（何小慧），多謝咁多年嚟同佢一齊做嘢，如果冇你嘅話，我媽咪都唔會養到我咁大。」

現場人士大嗌：「乖女呀，乖女呀」，家英哥識做地說：「紙巾呀，老公呀。」引得全場大笑。Jessica又多謝奶奶照顧老公，說：「多謝屋企嘅支持先企到今日，所以一定要多謝媽媽；仲要多謝奶奶，照顧Steve咁耐。」

「合巹交杯」（葉志明攝｝

親吻新娘。（葉志明攝｝

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