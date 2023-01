Uncle Ray逝世 | 縱橫廣播界70載涉足樂壇影壇　曾獲頒銅紫荊星章

有「樂壇教父」之稱的葡萄牙裔DJ Uncle Ray(Ray Cordeir,郭利民)於1月13日離世,享年98歲。DJ曾智華今日(14日)在FB發文緬懷:「Uncle Ray昨午安詳回歸天家,結束在世98年的燦爛一生!」



Uncle Ray縱橫香港廣播界70載,為廣播界及流行樂壇做出不少貢獻。(香港電台提供)

Uncle Ray 1924年生於香港,是健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師,為廣播界及流行樂壇做出不少貢獻。25歲時加入《麗的呼聲》任撰稿員,後成為DJ,60年代在BBC修讀課程期間,曾兩次訪問披頭四樂隊(The Beatles),1970年主持的《All the Way with Ray》更成為香港最長壽的電台節目。除了做電台節目,Uncle Ray在2004年還主持過TVB電視節目《樂壇教父Uncle Ray》,多位樂壇好友譚詠麟、張學友等都應邀接受其訪問。另外,Uncle Ray也拍過不少電影,包括《摩登保鑣》、《失業生》和《我愛夜來香》等,但他自己就對演戲沒什麼興趣,只想玩下,不是特別喜歡。為表彰Uncle Ray長期為流行音樂所作出的貢獻,他先後於2008年、2012年分別獲香港特區政府頒發銅紫荊星章(the Bronze Bauhinia Star)以及香港演藝學院頒發榮譽院士。

2021年5月底,Uncle Ray正式榮休,為致敬這位音樂巨人,逾12位實力歌手包括陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等,於紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」,以經典金曲向他致敬,當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄,成為最年長開紅館騷的演藝人。而近年他身體抱恙,去年更曾因中風入院。