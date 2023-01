韓國女團BLACKPINK在香港舉行一連三日的世巡演唱會《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》,昨晚(14日)四位成員完騷後到佐敦廟街的中菜名店吃飯品嚐地道的避風塘炒蟹,繼Jisoo到尖沙咀廣東道名店快閃購物滿載而歸後再出現在香港的鬧市,隨即成為焦點。



BLACKPINK完騷後去食海鮮。(小紅書圖片)

Jisoo到尖沙咀廣東道名店快閃購物。

根據其他傳媒報道,因為BLACKPINK成員所到的餐廳沒有房間,所以在場不少的食客都見到BLACKPINK光顧即場拿出手機拍攝,從而驚動了保安。保安即時要求在場食客拿出電話予檢查,更要求食客即時刪除影片發生小爭執,最後食客都有妥協刪除影片,直指保安沒有權力檢查他們的電話,最後需要餐廳老闆出面調停。

韓國女團BLACKPINK。(Getty)

林建岳的女兒林烜靚(Elly,前名林心兒)今日(15日)亦上載了與Rosé的合照,並寫下:「Rushed back to hk just for youuuu。」指自己趕回香港都是為了BLACKPINK這個演唱會,十分有心,而Elly亦上載了與Rosé一同用膳的照片,羨煞旁人。