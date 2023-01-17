謝雪心重返亞視廣播道舊址講鬼故　聞女監製行樓梯見腳冇上身嚇親

1995年加入亞視、曾被時任亞視老闆林百欣讚譽為「亞視汪明荃」的謝雪心，最近為「鬼王」潘紹聰的YouTube節目《恐怖在線返去舊事嗰度》做嘉賓，一齊重返亞視廣播道舊址，細談當年聽聞過的鬼故。

亞視廣播道舊址已經拆咗，但重遊舊地仍勾起好多回憶。（影片截圖）

謝雪心自覺獲「娘娘」保佑，上香求心安。（影片截圖）

潘紹聰做過亞視皇牌節目《今日睇真D》的撰稿員，與心姐是同事，雖然合作機會不多，但亦有機會在上落樓梯位相遇，心姐說：「當時有個女監製同我講，『心姐，你知唔知道呀？我行樓梯時忽然間見到一對腳，對腳去到膝頭哥對上，冇上身㗎！』嘩，嚇到我吖！」

廣播道的亞視大門口有一道好大的門，他們覺得是跟風水有關，而當年廠內有一位「娘娘」被安放在神枱，但卻長年沒有人供奉，而心姐每次返廠都會裝香，有次在錄影廠就遇上一件奇怪事，她說：「有次我一隻手拎住化妝箱，另一隻手拎住好多嘢，忽然間跣腳，好奇怪，跣腳嘅時候，好似慢慢有人托住我咁，後尾啲人話娘娘保佑我，我都好感恩，多謝娘娘保護，但我唔知佢係咩神，又唔知邊個放喺度。」

謝雪心曾被時任亞視老闆林百欣讚譽為「亞視汪明荃」。（資料圖片）

謝雪心有一個好大嘅門口，被指係風水嘢。（影片截圖）

同集另一位嘉賓是「泰國通」胡慧沖，他亦曾於1985年做過亞視節目《我愛香港》、《今日睇真D》撰稿員及《乜都有》系列節目主持，他亦曾聽過《今日睇真D》其中一位主持盧希萊講述的一個靈異事件，他說：「當時佢男朋友豹哥係司機（亞視公司車），有一朝好早，（豹哥）要返公司接藝員出去拍劇，去到服裝間，見到有個著住古裝嘅人坐咗喺度，同佢講『乜咁早呀？一陣間上車喎！』嗰個人冇啋佢，豹哥行番出去，再行返入服裝間，就見唔到嗰個古裝人，佢再問其他人，根本冇人入過嚟，事後豹哥話畀盧希萊聽，盧希萊就話畀我，我覺得豹哥冇理由講大話啩，可能係真人真事，其實亞視舊址都多嘢（發生）！」

而另一個鬼故則在洗手間內發生，胡慧沖指聽過一位已退休的攝影師的經歷，「喺地下嗰層嘅厠所小解，前面有個窗，見到有個頭升起，不過佢自己殺氣大，同埋又大隻，所以唔驚。」潘紹聰直言靈界都鍾意睇明星拍戲，加上錄影廠夠凍、夜晚又冇人，所以電視台會特別多靈異事件。

胡慧沖曾做過《今日睇真D》撰稿員。（胡慧沖FB）

胡慧沖曾聽過盧希萊講述一件靈異事件。（胡慧沖FB）