蘇施黃自爆化療反應嚴重上吐下瀉兼失禁：試過兩次係忍唔到瀨出嚟

現年67歲的蘇施黃早年曾戰勝乳癌，近月再發現患上大腸癌第三期，分別在11月頭及12月入院接受化療，上周六（7/1）她就在YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」繼續記錄接受化療的感受並分享當中的痛苦經歷。

蘇施黃患上大腸癌第三期。（YouTube影片）

蘇施黃分享每一次化療都需要入院打針，之後的十四天就口服化療藥，她表示服用藥物的第一星期身體變得疲倦，去到第三個星期身體已經成功適應：「直情係Honey moon，冇咩太大嘅感覺，好開胃，人有好精神。」隨後的一個星期蘇施黃需要繼續入院接受化療，不過在服用完第十四日的藥物後，出現非常強烈的副作用：「當時係星期五晚上就肚痛兼肚瀉，星期六直情冇晒心機，瞓係張床全日，金小姐同我探熱，之後我就瞓晏覺，七點食晚飯我都食唔落，再探熱發現38度，咁梗係啦有張電毯，之後再探熱係37.5度，加上屙到好似食錯誤海鮮咁，就入咗醫院，」

蘇施黃憶述當時的情況。（YouTube/@教煮蘇 This is So good）

蘇施黃在星期六晚入院，但是去到星期日仍然很痛，甚至痛到不能與他人交流，由於身體沒有多餘的精力，當時的她像蝦米一樣躺在床上，並苦苦哀求: 「可唔可以停一陣……」此時一個畫面在她眼前閃過：「個畫面係七彩嘅，我見到耶穌孭住十字架，然後個畫面即刻冇咗。」令她直呼犀利，事關耶穌被釘十字架前，需要背着十字架從山低走上山頂，因此承受着巨大的苦難，因此蘇施黃就表示：「當時個肚痛即刻冇嘢，有咩痛得過耶穌。突然就覺得自己都係肚痛啫，世界上大把人承受嘅痛苦仲勁。當時嘅感覺又好好多喎，咁當然係有痛啦，當時嘅感覺係自己痛兩下就好多怨言，但係諗到耶穌嘅痛苦即刻冇聲出。」

蘇施黃認為自己的痛苦不值一提。（YouTube/@教煮蘇 This is So good）

雖然醫生為她注射止痛針後情況確實好了不少，但是她上吐下瀉的情況卻沒有改善：「一擺嘢入口就即刻嘔出嚟，同埋個屙唔係話肚痛，我哋呢啲屙係小便時候，前後一齊屙，好似啲水咁，你係唔會控制到，係忍唔到。當然你問我，我就好尷尬同大家講，試過兩次係忍唔到瀨出嚟，之後我有經驗啦，就係唔好放屁。」

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