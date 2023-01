蘇施黃自爆化療反應嚴重上吐下瀉兼失禁：試過兩次係忍唔到瀨出嚟

現年67歲的蘇施黃早年曾戰勝乳癌,近月再發現患上大腸癌第三期,分別在11月頭及12月入院接受化療,上周六(7/1)她就在YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」繼續記錄接受化療的感受並分享當中的痛苦經歷。

蘇施黃患上大腸癌第三期。(YouTube影片)

蘇施黃分享每一次化療都需要入院打針,之後的十四天就口服化療藥,她表示服用藥物的第一星期身體變得疲倦,去到第三個星期身體已經成功適應:「直情係Honey moon,冇咩太大嘅感覺,好開胃,人有好精神。」隨後的一個星期蘇施黃需要繼續入院接受化療,不過在服用完第十四日的藥物後,出現非常強烈的副作用:「當時係星期五晚上就肚痛兼肚瀉,星期六直情冇晒心機,瞓係張床全日,金小姐同我探熱,之後我就瞓晏覺,七點食晚飯我都食唔落,再探熱發現38度,咁梗係啦有張電毯,之後再探熱係37.5度,加上屙到好似食錯誤海鮮咁,就入咗醫院,」

蘇施黃憶述當時的情況。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

蘇施黃在星期六晚入院,但是去到星期日仍然很痛,甚至痛到不能與他人交流,由於身體沒有多餘的精力,當時的她像蝦米一樣躺在床上,並苦苦哀求: 「可唔可以停一陣……」此時一個畫面在她眼前閃過:「個畫面係七彩嘅,我見到耶穌孭住十字架,然後個畫面即刻冇咗。」令她直呼犀利,事關耶穌被釘十字架前,需要背着十字架從山低走上山頂,因此承受着巨大的苦難,因此蘇施黃就表示:「當時個肚痛即刻冇嘢,有咩痛得過耶穌。突然就覺得自己都係肚痛啫,世界上大把人承受嘅痛苦仲勁。當時嘅感覺又好好多喎,咁當然係有痛啦,當時嘅感覺係自己痛兩下就好多怨言,但係諗到耶穌嘅痛苦即刻冇聲出。」

蘇施黃認為自己的痛苦不值一提。(YouTube/@教煮蘇 This is So good)

雖然醫生為她注射止痛針後情況確實好了不少,但是她上吐下瀉的情況卻沒有改善:「一擺嘢入口就即刻嘔出嚟,同埋個屙唔係話肚痛,我哋呢啲屙係小便時候,前後一齊屙,好似啲水咁,你係唔會控制到,係忍唔到。當然你問我,我就好尷尬同大家講,試過兩次係忍唔到瀨出嚟,之後我有經驗啦,就係唔好放屁。」

