港台為Uncle Ray製作特備節目　一眾好友細訴跟樂壇教父相處趣事

有樂壇教父美譽的 Uncle Ray,於2023年1月13日下午在中大醫院辭世,享年98歲。港台將會在明晚為他製作特備節目,請來一班Uncle Ray好友細訴跟呢位樂壇教父相處嘅趣事。



一生奉獻廣播界嘅Uncle Ray,對音樂抱着無比嘅熱情,唔單止將西方流行音樂文化介紹畀聽眾,更係香港音樂發展路上舉足輕重嘅人物,贏得唔少後輩敬佩同尊重。

聽晚《港樂‧講樂:懷念我們的Uncle Ray》(1月19日),會請嚟 #許冠傑、#區瑞強、Christine Samson、#露雲娜、#張武孝 (大AL)、Joe Junior、#陳潔靈、#陳美齡、#馮添枝……等一班 #UncleRay 嘅好友,細訴跟呢位樂壇教父相處嘅趣事,當中更會獻唱一系列佢鍾愛嘅經典歌曲。

Uncle Ray,原名Reinaldo Maria CORDEIRO,中文名字郭利民,是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」(The World's Most Durable DJ) 保持者(由2000年至今),一生奉獻廣播界及香港樂壇,影響深遠,建樹良多。

Uncle Ray在香港電台英文台主持《All The Way with Ray》節目超越半世紀,風雨不改,深受聽眾喜愛,聲名遠播。1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。Uncle Ray曾獲英女皇頒授MBE勳章(1987)、特區政府分別在2008年頒授銅紫荊星章及2022年頒授銀紫荊星章、香港演藝學院2012年頒授榮譽院士,以及中文大學2022年頒授社會科學系榮譽博士。



節目會在港台電視31台,1月19號晚上10:30播出。





詳情請到:https://app7.rthk.hk/special/uncleray/

