港台為Uncle Ray製作特備節目　一眾好友細訴跟樂壇教父相處趣事

有樂壇教父美譽的 Uncle Ray，於2023年1月13日下午在中大醫院辭世，享年98歲。港台將會在明晚為他製作特備節目，請來一班Uncle Ray好友細訴跟呢位樂壇教父相處嘅趣事。



有樂壇教父美譽的 Uncle Ray，於2023年1月13日下午在中大醫院辭世，享年98歲。

一生奉獻廣播界嘅Uncle Ray，對音樂抱着無比嘅熱情，唔單止將西方流行音樂文化介紹畀聽眾，更係香港音樂發展路上舉足輕重嘅人物，贏得唔少後輩敬佩同尊重。

聽晚《港樂‧講樂：懷念我們的Uncle Ray》（1月19日），會請嚟 #許冠傑、#區瑞強、Christine Samson、#露雲娜、#張武孝 (大AL)、Joe Junior、#陳潔靈、#陳美齡、#馮添枝……等一班 #UncleRay 嘅好友，細訴跟呢位樂壇教父相處嘅趣事，當中更會獻唱一系列佢鍾愛嘅經典歌曲。

節目請來一班Uncle Ray好友，細訴跟呢位樂壇教父相處嘅趣事。

Uncle Ray，原名Reinaldo Maria CORDEIRO，中文名字郭利民，是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」(The World's Most Durable DJ) 保持者（由2000年至今），一生奉獻廣播界及香港樂壇，影響深遠，建樹良多。

Uncle Ray一生奉獻廣播界及香港樂壇。

Uncle Ray在香港電台英文台主持《All The Way with Ray》節目超越半世紀，風雨不改，深受聽眾喜愛，聲名遠播。1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。Uncle Ray曾獲英女皇頒授MBE勳章（1987）、特區政府分別在2008年頒授銅紫荊星章及2022年頒授銀紫荊星章、香港演藝學院2012年頒授榮譽院士，以及中文大學2022年頒授社會科學系榮譽博士。



節目會在港台電視31台，1月19號晚上10:30播出。





詳情請到：https://app7.rthk.hk/special/uncleray/

Uncle Ray是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」(The World's Most Durable DJ) 保持者