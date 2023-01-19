回家｜駙馬爺黎諾懿重返友愛邨　小學照曝光：好多女同學讚靚仔

TVB節目《回家》每集邀來不同的演藝界嘉賓或名人，以單元故事形式介紹全港各區特色文化，更會深入每位/每組嘉賓的成長之地—公共屋邨及周邊地區，讓觀眾隨著嘉賓的腳步重遊舊地之餘，還可與嘉賓共同回憶充滿人情味的「屋邨生活史」，見證香港人的奮鬥故事。

黎諾懿同阿仔嘅互動好有愛。

自揭有「粗粒花生醬」恐懼？

今（19日）晚起播出兩集的嘉賓分別為黎諾懿及前環境局局長黃錦星，二人分別在屯門友愛邨及慈雲山沙田坳邨長大；為了好好將昔日的成長點滴，及簡單而又珍貴的屋邨情懷好好承傳，諾懿帶同囝囝「小春雞」黎峰睿舊地重遊，二人先走訪與舊居間格相約的屋邨單位，諾懿更在製作組協助下與「小春雞」重溫昔日家居擺設及生活細節，諾㦤透露小時候曾經歷過制水時間，並笑著分享自己的「運水絕技」：「當年我跑落街裝水，由樓下搬上樓可以一滴水都唔瀉。」神奇程度讓「小春雞」聽得瞪大雙眼。二人又拿著諾懿兒時最愛的玩具「父子鬥」，成為兒子手下敗將的諾懿，被逼要吃兒子「落重手」炮製的粗粒花生醬麵包，對粗粒花生醬有極大童年陰影的諾懿更自揭陰影背後爆笑原因，萬勿錯過。

諾懿帶阿仔走訪與舊居間格相約嘅屋邨單位，仲喺單位入面拎住啲迷你模型，同阿仔慢慢講解番當年嘅生活。

望囝囝多與人接觸

之後諾懿再帶囝囝走訪小時候經常流連的「辦館」，並指「辦館」是小時候「夢想勝地」，靠著每次盛惠五毛錢的抽啷啷遊戲，為自己送上小希望，諾懿向著囝囝說：「爸爸細個好鍾意抽呢啲（啷啷），因為爸爸細個窮啲，有時用五毫子買個機會，希望抽到大獎。細個就係咁簡單，希望買份小禮物氹自己開心。」談到友愛邨，諾懿坦言最難忘是那份濃濃的鄰里情：「嗰時鄰里之間好有愛，以前啲人唔閂門，一嗌就係『黎太個仔你出嚟玩啦？』，差唔多成棟樓都識晒。大個咗先知道，原來細個覺得好平常嘅嘢，係咁難得咁珍貴。」並謂希望「小春雞」透過是次體驗，能學會分享愛及人與人之間互動的重要性：「我哋盡量都控制唔畀佢玩咁多線上遊戲，因為我哋覺得小朋友要同人接觸。」

一個簡單而又便宜嘅抽啷啷遊戲，已經可以為小時候嘅諾懿帶嚟希望。

憑童年照彌補結婚時遺憾

另外諾懿還到當年讀書的小學走了一轉，更因製作組悉心安排獲得兩大驚喜。首先諾懿在班房與小學時的好朋友重逢，對方除了為他重建「小學友情網」，更大爆諾懿小時候是「萬人迷」，不少女同學均在背後盛讚他靚仔，令諾懿大感搲頭。另一驚喜是小時候因為搬家近乎遺失了所有童年照的諾懿，因為是次旅程尋回不少昔日珍貴照片；除了為諾懿彌補了結婚時的一大遺憾，更為他達成了一個心願，到底是甚麼？密切留意今晚播出的《回家》。

連結婚都搵唔番嘅童年照，竟然喺今次嘅旅程搵到，難怪諾懿咁開心同感動。不過佢有一再強調，覺得自己細個係唔靚仔嘅。