Winka@COLLAR 預告派利市 大懵冇換新銀紙：去超市換先

由黃妍、趙善恆、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）、黃奕晨、馮卓然（Anton）主持嘅節目《演奏1 TAKE過》將在月底播出，幾位主持人今日（20日）現身記者會，但前樂隊ONE PROMISE成員Anton 則缺席。

Winka 3月將與So Ching開騷，但她笑言新年仍會堅持食蘿蔔糕，唔怕肥。（陳順禎攝）

首次主持節目兼飛甩隊友COLLAR， Winka 接受訪問時表示因為拍攝時很專注在樂器上，加上有其他主持一齊，所以心情未算太緊張，反而在試玩自己不熟悉的樂器時會有少少怕醜。Winka 透露拍畢節目後，買了一支Bass結他。「暫持都仲擺咗喺屋企，因為一直都好多工作，未有時間去學，嚟緊年假可能會的起心肝去學。」Winka 有感女仔彈bass十分有型，並願為結他而放棄gel 甲。

Winka 、Tiger 、趙善恆、黃妍與黃奕晨今日出席有份主持嘅《演奏1 TAKE過》記者會。（陳順禎攝）

新年將至，Winka 透露會利用假期健身，

、學唱歌以及學彈bass。另外，她又已經準備向工作人員派利市，不過問到是否已吩咐家人換新銀紙時，Winka說：「我諗住自己搞，唔煩佢哋。（今日應該冇得換啦。）吓？！係咁㗎咩？咁我去超市買嘢叫佢換畀我，哈！」Winka又表示有意與COLLAR成員團拜，更透露曾到Candy 家中作客，對方家中擁有燒烤爐。