呂爵安Edan火速遊巴黎回港　用秘密通道上車戰利品勁多

ＭIRROR成員呂爵安（Edan）上星期到巴黎出席時裝週，順路請家人到一同慶祝生日兼過年，Edan一下飛機就已經說笑話稱自己為「落機E」，令大家覺得無奈。Edan在生日時亦發文：「真係好榮幸可以參與Paris Fashion Week嘅活動，可以睇Fashion Show，可以見到咁多外國嘅名人！」今次走一轉巴黎，他更在Fashion Show的After Party上表演彈奏《E先生的連環不幸事件》，令外國人都可以聽到他的歌。

Edan上星期到巴黎出席時裝週。(ig圖片)

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之後他在巴黎亦相約黃偉文一聚，黃偉文上載了與Edan用膳的照片並留言：「估唔到人生第一次坐埋食飯，喺巴黎，而且仲係年初一嗰晚。喺香港又唔食喎！」黃偉文人在外地反而更多朋友一到英國等地方便會相約他，早前他亦有自嘲「倫敦接客日記」，證明黃偉文人緣十分好，不少朋友都會第一時間想到他。Edan今次去巴黎的時間只有短短數天便火速回港繼續工作，今日（24日）早上7時他已經抵港並用秘道上車，但上車時只見他一人，未有見到其家人同行步出上車，未知家人是否仍然留在巴黎繼續遊玩。隻身回港的Edan一落機又繼續落機E的笑話，今次叫自己「+85E」, +852正是香港的區碼，向大家說自己已經回到香港，在車中可以見到Edan背後的戰利品十分多。

Edan在巴黎亦相約黃偉文一聚。(ig圖片)