唐寧於紐西蘭過農曆新年　又行花市又整芋頭糕：到處聽到廣東話

現年41歲的唐寧五年前與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚後，以單親媽媽身份獨自照顧兩名子女，去年11月她宣布正式移居紐西蘭，不時在YouTube分享在當地寫意的生活，又帶住觀眾周圍shopping。日前正值農曆新年，唐寧即使身處地球的另一邊依然感受到濃厚的新年氣氛，不但有花市行，更落足心機親自炮製芋頭糕！



唐寧在紐西蘭生活寫意。（IG：＠leilakong1205）

唐寧早前於年三十晚在YouTube直播，與大家分享原來紐西蘭一樣有花市行，而且規模絕對不輸香港的年宵市場，沿途見到有不少小食檔口，亦有很多乾貨賣：「雖說是花市，但其實更像是一個大型華人市集：因為他真的沒有花賣！」她沿途被不少香港觀眾認出，她亦逐一停低與對方開心打招呼：「能夠到處聽到廣東話這種感覺真的很親切。這個年三十，對我來說是很特別的。」

唐寧早前在奧克蘭行花市，遇到不少香港人。（IG：＠leilakong1205）

吸引不少當地的華人去感受氣氛。（IG：＠leilakong1205）

相當之熱鬧。（IG：＠leilakong1205）

唐寧更買了雪糕食。（IG：＠leilakong1205）

她亦於初二當日直播，分享自己親自炮製芋頭糕的過程，雖然在兩個半鐘頭入面不斷又切又煮，過程相當雞手鴨腳，但她都非常感激有班觀眾陪住自己過新年：「回想在直播的時候，有好長的一段時間在切東西，由於我的論盡，令到觀眾們都一直為我提心吊膽，有頻頻留言叫我專心切。你們真的很窩心，謝謝你們每一位，陪我做了人生第一個芋頭糕。」

唐寧第一次整芋頭糕。（IG：＠leilakong1205）

雖然過程甩轆，但她非常開心。（IG：＠leilakong1205）

唐寧透露借用了朋友的廚房。（IG：＠leilakong1205）

成果不錯！（IG：＠leilakong1205）

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