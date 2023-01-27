曾志偉不認為大量無綫藝人離巢屬嚴重事件：很多人離開是必然的

現年69歲的曾志偉，在2021年9月獲無綫（TVB）升任為節目內容營運總經理，當中負責劇集、綜藝節目、音樂節目等的製作已經節目採購及策劃。去年12月他飛往新加坡出席活動的同時，還接受了當地傳媒的訪問，回應TVB收視率下降及親吻馬來西亞女模事件。

TVB的收視率一直受到不少網民關注，被指一年不如一年，而曾志偉就此回應：「年輕人有很多觀眾都不習慣在電視上看節目，很多是在網上、手機上看，所以是找不到收視率，但其實看的觀眾是沒有流失，他們還在看。」隨後他表示TVB坐擁83%的香港觀眾，已經是全港最大兼最厲害的平台。

曾志偉接受新加坡當地傳媒訪問。（FB/@8 Days Singapore）

隨後，當地記者指出近年大量藝人離開TVB，而曾志偉就有以下的看法：「TVB是創作人才的地方，現有有很多超級巨星及電影明星都是TVB出來的，周星馳、劉德華、周潤發是我們的訓練班出來的，郭富城、黎明都是我們的Dancer（舞蹈員）或者是從我們的音樂比賽出來，一級女明星都是從香港小姐選舉出來，所以TVB培養好多人，每年培養那麼多人，他們慢慢成長就會流去電影或者媒體，所以你說很多人離開這是必然的，但是我們還是會不停地培養人才。」

曾志偉認為很多人離開TVB是必然的事。（FB/@8 Days Singapore ）

因為TVB培養大量人才，而這些人才會去不同的地方發展。（FB/@8 Days Singapore ）

去年10月，曾志偉熱吻馬來西亞180cm模特兒黎峇菈（Lebara）的影片在網絡瘋傳，當地記者就問曾志偉對相關的新聞報道有什麼看法時，曾志偉就表示當時自己是出於禮貌親吻對方的面頰，而不是嘴唇：「新聞就是這樣，會從好多片段裡抽一個最接近的，其實我是親她的面，但是抽出來的角度好像親嘴巴的樣子，就發這個新聞出來。你覺得從中間挑一個出來就是真的嗎。對我來說是禮貌，是Birthday Kiss，你覺得是新聞嗎？我會告訴自己『因為你是公眾人物就會講你』，真係食得鹹魚抵得渴，所以無所謂，我們看得很開。」在文中，當地記者大讚曾志偉為人爽朗，笑容滿面，就算被問到他與女模熱吻的事件，他仍然會保持笑容，泰然自若地回答問題。

去年10月，曾志偉熱吻馬來西亞180cm模特兒黎峇菈（Lebara）的影片在網絡瘋傳（IG/@lebara_balabala）

曾志偉強調自己沒有親吻對方的嘴巴。（FB/@8 Days Singapore）

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